В Николаевске-на-Амуре перестали ходить автобусы

Для жителей Николаевска-на-Амуре утро четверга, 19 января, началось невесело — жители не могут добраться до мест работы и учёбы из-за того, что в городе перестали ходить автобусы. В диспетчерской пассажирам сообщили, что машины не вышли на линию, потому что у предприятия нет бензина.

«С семи утра стоим, автобусов нет. Позвонили в компанию «Пять звёзд», там по-хамски отвечают, за людей не считают, в итоге заявили, что бензина у них нет. Людям пришлось возвращаться домой, потому что детей за 14 километров в садик и школу пешком не поведёшь. Моя жена, которая работает в городе, сегодня тоже вынуждена была вернуться домой. Получается, что ей прогул поставят из-за этих перевозчиков», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» Роман Егоров (фамилия изменена по просьбе спикера — прим. ред.).

Жители Николаевска-на-Амуре сообщили, что сегодня на линию не вышел ни один из четырёх городских и трёх районных автобусов. В селе Чныррах ближайший детский сад находится за три километра, добраться до него можно только на общественном транспорте.

«Раньше автобусы ходили раз в 45 минут, сейчас раз в час в лучшем случае. «Пять звёзд» работают отвратительно: в график не попадают, ходят как им вздумается — хотят, на полчаса раньше приедут, а захотят — на полчаса позже. Такого свинского отношения к людям ещё не было», — отметил Роман Егоров.

По его словам, перебои в движении общественного транспорта происходят часто. Так, после снегопада перевозчики отказываются работать, оправдывая это тем, что дороги не чищены и не посыпаны песком, из-за чего автобусы не могут подняться в гору.

В администрации Николаевского муниципального района корреспонденту агентства сообщили, что чиновники о проблеме знают, а этим вопросом занялся лично глава района Анатолий Леонов. Автобусы обещали пустить в ближайшее время.

В хабаровском представительстве компании «Пять звёзд» сообщили, что информации о Николаевске у них нет, и контактов местных работников — тоже. Специалист по связям с общественностью и руководитель компании для звонков недоступны.

«Автобусы в ближайшее время пойдут по расписанию. Сегодня они не работали из-за технической проблемы в договоре между администрацией муниципального района и перевозчиком. С компанией «Пять звёзд» мы уже не работаем — заключили контракт с ООО «Автотранспортное предприятие Николаевска-на-Амуре», — прокомментировал заведующий сектором муниципальных программ и потребительского рынка отдела экономики и прогнозирования администрации района Олег Коржов.