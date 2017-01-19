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Чище, теплее, быстрее: хабаровчан не устраивает работа троллейбусов

Чище, теплее, быстрее: хабаровчан не устраивает работа троллейбусов
Большинство жителей краевой столицы ждёт обновления автопарка
час назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Жители дальневосточной столицы хотят, чтобы городские троллейбусы стали чище и теплее, а также ходили регулярно и быстро. Таковы предварительные итоги опроса, который проводит группа «ВКонтакте» «Типичный Хабаровск». Голосование запустили в день 42-й годовщины основания депо № 3 и открытия троллейбусного движения в городе.


 

«К великому сожалению, праздник обойдётся без обновления подвижного состава и открытия новых линий. Скорее наоборот — в конце прошлого года Хабаровск в одночасье лишился сразу двух троллейбусных маршрутов по причине их мнимой нерентабельности, которая является результатом неграмотной организации перевозок со стороны Трамвайно-троллейбусного управления, недобросовестной конкуренции со стороны коммерческих перевозчиков, а также откровенного попустительства со стороны контролирующих органов. Тем не менее, есть вещи, за которые троллейбусники должны быть благодарны Администрации города — речь идёт о ликвидации дублирующего маршрута №60 и сокращении выпуска на конкурирующем маршруте №55. Это значит, что сейчас настала самая подходящая возможность проявить себя и оправдать надежды своих покровителей», — поделились своим мнением авторы записи (орфография и пунктуация пользователей «ВКонтакте» здесь и далее сохранены — прим. ред.).

На вопрос о том, чего не хватает хабаровским троллейбусам, откликнулись 669 жителей города. Некоторые из них хотят, чтобы транспортные средства стали теплее и чище — за этот вариант проголосовали 124 человека. Ещё 112 пользователей считают, что системе не хватает скорости и регулярности движения. Однако самым популярным ответом на вопрос «Чего не хватает хабаровскому троллейбусу?» стал «Всего вышеперечисленного» — так думают 262 человека.


 

«Чаго-чаго, финансирования нормального. Остальные пункты - производные от этого», — решил житель города Валентин Демчук.

«надежности», — написала Ольга Колесова.

Хабаровчанин Дмитрий Кислицын пошёл дальше других и написал развёрнутый комментарий, где подробно объяснил, что троллейбусной системе города не хватает обновлений инфраструктуры, подвижного состава и актуальных маршрутов.

«Некоторые люди напишут что троллейбус надо убрать, так как они медлительны и не комфортабельные. Я с вами согласен что троллейбусы медлительные, но я вам напишу что троллейбусы надо не убирать а наоборот развивать, модернизировать, посмотрите как в Европе и в Китае ходят троллейбусы, они повороты и стрелки проходят не снижая скорости. А убрать надо не компетентных чиновников которые губят троллейбусы. Если троллейбусы модернизировать то мы получим безшумный и экологически чистый транспорт», — поделился Дмитрий Кислицын.


 

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в этом году муниципалитет намерен закупить новые единицы транспорта. Сотрудники ТТУ мечтают об электробусе, но приобрести его в ближайшее время не получится. Обновить парк троллейбусов Хабаровску предлагала администрация Благовещенска. Там от «рогатого» транспорта отказались ещё летом и выставили его на продажу. Начальник управления транспорта городской администрации Сергей Суковатый в разговоре с корреспондентом агентства заявил, что город если и будет приобретать троллейбусы, то только новые. Его слова поддержал и исполнительный директор ТТУНиколай Илющенко.

 
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