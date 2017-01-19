Хабаровчанка "заплатила" за новую причёску собственной шубой

В дальневосточной столице стражи правопорядка раскрыли хищение норковой шубы. Хозяйка оставила верхнюю одежду на вешалке в парикмахерской, куда пришла привести в порядок причёску, а после того как мастер закончил с ней работать, не нашла свои вещи. Шубу унесли другие клиенты салона.

В дежурную часть городского отдела полиции № 8 обратились сотрудники парикмахерской, расположенной в Железнодорожном районе недалеко от остановки общественного транспорта «Памятник партизанам». Женщины рассказали, что у одной из клиенток заведения неизвестные украли норковую шубу стоимостью 90 тысяч рублей.

Правоохранители выяснили, что в салон красоты зашли молодой человек и девушка. Мужчина заказал стрижку, но одна из мастеров отказала клиенту — своё решение она мотивировала тем, что клиент пьян. Спутница нетрезвого хабаровчанина вступилась за него — завязался словесный конфликт. Молодой человек в это время снял с вешалки свой пуховик и шубу потерпевшей — женщина находилась в зале. Затем пара быстро покинула салон.

К моменту приезда полицейских сотрудницы парикмахерской и продавцы соседних торговых точек совместными усилиями задержали молодую хабаровчанку. Ее знакомый успел скрыться вместе с похищенной шубой.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьёй Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабёж», — сообщили в пресс-службе управления МВД России по Хабаровскому краю.

Сотрудники уголовного розыска установили личность и задержали подозреваемого. Им оказался ранее дважды судимый за кражи 28-летний местный житель. Он дал признательные показания. Похищенное меховое изделие фигурант успел продать неизвестному в районе Центрального продовольственного рынка, а деньги потратить на спиртное. Оперативники принимают меры к возврату имущества. В отношении задержанного суд избрал меру пресечения — подписку о невыезде.