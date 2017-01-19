Хабаровчанин захотел сэкономить на установке окон и стал жертвой кражи

Свои услуги ему предложил таксист, который никогда этим не занимался

В дальневосточной столице полицейские задержали местного таксиста, который обманул горожанина на 22 тысячи рублей. Он сказал, что может установить пластиковые окна по низкой цене, и попросил предоплату, с которой и скрылся.

В полицию с заявлением обратился житель Северного микрорайона Хабаровска и рассказал, что познакомился с молодым человеком, который предложил ему установить в квартиру пластиковые окна по ценам ниже рыночных. Они обговорили стоимость, и потерпевший согласился. Злоумышленник приехал домой к владельцу жилья, снял замеры с оконных рам и попросил внести предоплату — 22 тысячи рублей. Он пообещал в течение двух недель установить пластиковые окна. Но аферист так ничего и не сделал, а свой телефонный номер заблокировал.

Полицейские задержали 30-летнего подозреваемого. Раньше его уже трижды судили за мошенничества, кражу и грабёж. На допросе фигурант признался, что нигде официально не работает, получает деньги на жизнь частным извозом, установкой окон никогда не занимался. Мужчина предложил потерпевшему свои услуги, когда подвозил его по заявке. Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, злоумышленника отпустили под подписку о невыезде.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» ранее писало о похожем случае. В Комсомольске-на-Амуре мастер по ремонту окон обманул клиентку на 30 тысяч рублей. Мужчина предложил ей свои услуги «мимо кассы» по сниженной цене и попросил предоплату, с которой скрылся.