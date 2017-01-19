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В селе Найхин люди живут в доме с отрицательной температурой

В селе Найхин люди живут в доме с отрицательной температурой
В двухэтажке от холода лопнули батареи
полчаса назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com; видео - "Вести-Хабаровск"

В одном из многоквартирных домов села Найхин в Нанайском районе люди замерзают на собственной жилплощади. Температура воздуха в помещении не поднимается выше -5 градусов по Цельсию. Жильцы вынуждены искать ночлег у родственников и друзей. Один из обитателей холодной двухэтажки прислал в редакцию телеканала «Вести-Хабаровск» видеозапись.

В злополучном доме № 6 на Лесной улице сегодня проживают 16 семей. Температура в двухэтажном строении начала опускаться ещё 2 декабря: по словам селян, в местной котельной сломался насос. Сотрудники коммунальной службы решили подключить резервное оборудование – в результате в отопительную систему попал воздух, что и стало причиной бед.

Местные жители обращались за помощью к главе села, в администрацию Нанайского района, и даже по номеру экстренных служб 112. Но никаких результатов до сих пор нет.

«Минус пять было в некоторых квартирах, лопнули батареи в четырёх квартирах. Ну, я живу у родственников. А как там жить? Нет, никто не приезжал, в районе у нас нет МЧС. Мне об этом сказали по телефону 112, — у нас только скорая, пожарные, полиция. И всё, больше не к кому обращаться», — сетует местная жительница Наталья Пассар.

За чей счёт будут менять лопнувшие стояки и батареи, - неизвестно. А люди не знают, когда смогут вернуться в свои квартиры.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», проблемы с отоплением в Нанайском районе с прошлого года не решены в селе Маяк. Руководитель местной котельной уверяет, что в холоде виноваты сами жильцы — не уделяют должного внимания содержанию своих домов. В то же время на предприятии массу проблем отмечают его сотрудники: люди жалуются на долги по зарплате. А администрация Нанайского района слишком завязла в долгах, чтобы помочь.

 
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