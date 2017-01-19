Хабаровчане в числе первых отпразднуют Крещение

Сегодня, 19 января, православные христиане и католики отмечают Крещение Господне. Эту дату связывают с крещением Иисуса Христа в реке Иордан. Ещё одно название праздника — Богоявление. Согласно библейским текстам, после того как Христос принял обряд крещения и вышел из Иордана на берег, с небес послышался голос Бога-Отца, который назвал Иисуса своим сыном, и на него сошёл Святой Дух в образе голубя. Христиане считают, что именно этот праздник подтверждает таинство Святой Троицы.





В день Крещения верующие могут искупаться в проруби, чтобы вылечиться от недугов. Купели, или иордани, готовят заранее и проводят над ними ритуал освящения. Традиция погружения в водоём на Крещение есть во всех христианских странах. После того, как батюшка освятит воду в проруби, желающие окунаются с головой три раза, крестясь и произнося молитву. Суть обряда заключается в том, что верующие готовы пойти за Христом, принимая крещение и христианскую веру. Он исключительно добровольный, поскольку никто не обязан окунаться в холодную воду.





Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», всего в крае определили 45 мест, где можно будет окунуться в прорубь. На специальных площадках оборудованы купели, возле которых сегодня до конца дня дежурят сотрудники экстренных служб. В дальневосточной столице иордани ждут верующих на прудах у храма Серафима Саровского, на Красной Речке в районе улицы Минусинской, а также в районе затона завода имени Кирова.









Также агентство сообщало, что за 300 рублей хабаровчане могли погрузиться в иордань без риска заболеть и простудиться — единственной тёплой купелью должен был стать открытый бассейн. Однако Хабаровская епархия отказалась направлять священнослужителя для того, чтобы провести соответствующий ритуал в акватории.