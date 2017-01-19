В четверг в Хабаровске солнечно и тепло

Сегодня в дальневосточной столице не ожидают осадков

В краевом центре сегодня, 19 января, ясная погода. В течение всего дня небо останется безоблачным, а осадков синоптики не прогнозируют.









Температура воздуха утром составит -19...-17 градусов по Цельсию. В послеобеденное время столбик термометра покажет отметку в -13...-11 градусов.









В Хабаровске вновь изменилось направление ветра. Воздушные массы движутся со скоростью 3-8 метров в секунду.