Хабаровчанина выгнали из МФЦ после полутора часов в очереди

Его отказались обслуживать, несмотря на то, что рабочий день ещё не закончился

Специалисты одного из хабаровских МФЦ не стали оказывать клиенту услугу, а пригрозили ему вызовом охраны. Просидев полтора часа в очереди, горожанин дождался возможности пройти на приём за шесть минут до конца рабочего дня, но сотрудники центра попросили мужчину выйти.

"Очередь подошла моя, но меня отказались обслуживать, потому что осталось мало времени. Может, им придётся со мной работать 15 минут. Я настаивал, чтобы меня обслужили, они мне начали угрожать, что нажмут тревожную кнопку и вызовут охрану, и со мной разберутся", — рассказал корреспонденту программы "Вести-Хабаровск" житель краевой столицы Рауль Сафиулин.

Горожанин хотел помочь своей нездоровой соседке оформить субсидию. По его словам, из-за действий работников МФЦ он упустил время подачи документов. Вместо встречи с директором администратор операционного зала предложила пенсионеру жалобную книгу, в которой уже есть подобные записи.

"Слишком долгие очереди, в 10:45 пришла, сейчас 11:30, не знаю, это нормально или нет", — написал один из хабаровчан.

По словам руководителя филиала МФЦ, клиент должен проводить в очереди не больше 15 минут. Однако экономить чужое время не получается из-за штатного расписания.

"В связи с тем, что малое количество специалистов работает, малое количество окон по графику, поэтому увеличивается время ожидания. График предусмотрен такой: понедельник, пятница, суббота — дни, когда во всех многофункциональных центрах Хабаровска открыта лишь половина окон. Но до самого конца рабочего дня. При этом, если услугу специалисты оказать не успевают, они должны предупредить об этом заранее", — объяснила начальник филиала КГКУ "ОСЭП Хабаровского края, МФЦ" Евгения Абрашкина.

Директор филиала извинилась перед пенсионером. По её словам, в центре в скором времени проведут служебную проверку.