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В селе Тополево рецидивист-приживальщик угнал автомобиль хозяйки дома

В селе Тополево рецидивист-приживальщик угнал автомобиль хозяйки дома
Мужчина решился на очередное преступление из-за острой нехватки денег
только что
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

Сотрудники правоохранительных органов задержали 25-летнего мужчину, который проживал в чужом доме, а после переезда угнал у хозяев автомобиль. Подозреваемый в угоне и его возлюбленная некоторое время обитали в селе Тополево, в квартире своего знакомого, которого и решили обокрасть.

Мать товарища перодически приезжала проверить жилплощадь. Во дворе дома располагался металлический закрытый гараж, закрытый на навесной замок. В боксе хранился легковой автомобиль, который долгое время не эксплуатировали. В связи с этим автовладельцы сняли аккумулятор и положили его отдельно от машины. Спустя какое-то время подозреваемый переехал в съёмную квартиру и дом остался без присмотра. В момент острой необходимости в деньгах будущий фигурант уголовного дела вернулся в дом своего знакомого. При помощи монтировки он вскрыл гараж. Зная, где хранится аккумулятор, злоумышленник нашёл его и подключил к двигателю, затем при помощи отвёртки завёл машину и уехал на ней. 

О пропаже иномарки заявила хозяйка дома, когда в очередной раз приехала проверить хозяйств. Она обнаружила сломанные ворота гаража и отсутствие транспортного средства. Авто, стоимость которого хозяйка определила в 250 тысяч рублей, угонщик продал за 30 тысяч рублей. Позже машину нашли оперативники. Владельцы без труда опознали своё имущество.

По информации пресс-службы управления МВД России по Хабаровскому краю, вскоре полицейские установили причастность мужчины 1992 года рождения к краже легкового автомобиля. Подозреваемый ранее уже семь раз привлекался к ответственности за совершение аналогичных преступлений и находился в местах лишения свободы. Задержанного водворили в изолятор. Позже ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

 
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