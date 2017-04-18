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Хабаровчане стали меньше рожать и разводиться

Хабаровчане стали меньше рожать и разводиться
Также по статистике горожане стали реже заключать браки
только что
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

В краевой столице уменьшилось количество разводов, однако заключать браки хабаровчане тоже стали реже. Это, по мнению экспертов, негативно влияет на уровень рождаемости. Чтобы не допустить подобного, в городском управлении здравоохранения разработали план «обратных» мероприятий. Их реализуют совместно с ЗАГСами, медицинскими и учебными заведениями.

«Комплексная программа сейчас согласовывается. В нынешнем году мы начнём активно проводить информационную, консультационную, разъяснительную работу с молодыми семьями. В этом должны принять участие педагоги школ, потому что формирование здорового образа жизни, формирование отношения к ценностям семейной жизни формируется именно в школьном возрасте. Начинается всё в семье», — сообщила начальник управления здравоохранения администрации Хабаровска Татьяна Скорик.

Последние пять лет в городе рождаемость превышает смертность, однако сейчас в Хабаровске на свет появляется меньше малышей. Эксперты связывают это с демографической ямой 90-х годов прошлого века. Сейчас дети, рождённые в то время, достигли репродуктивного возраста и становятся родителями.

Чтобы рождаемость не падала, специалисты проводят профилактику абортов. В Хабаровском крае женщины делают около 3,5 тысячи подобных операций ежегодно. В этом году в поликлиниках дальневосточной столицы откроют ещё три кабинета предабортного консультирования.

По информации пресс-службы городской администрации, сейчас на одну хабаровчанку детородного возраста приходится 1,2 ребёнка — по грубым подсчётам всего 20 процентов семей имеют двух детей, остальные ограничиваются одним ребёнком.

В целом в краевом центре сохраняется положительная демографическая обстановка. Смертность снизилась на 1,6 процента. Меньше горожан стали погибать в ДТП, а также от болезней системы кровообращения, туберкулёза, болезней органов дыхания, пищеварения. Уменьшается и показатель младенческой смертности. За пять лет он сократился на треть.

 
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