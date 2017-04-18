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Картина дня в Хабаровском крае: ещё одно пятно, медведи и футбол

Картина дня в Хабаровском крае: ещё одно пятно, медведи и футбол
Самые значимые события вторника — в обзоре РИА "Восток-Медиа"
7 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"; pixabay.com; pikabu.ru; takeholding.ru

Весна окончательно взяла своё: хабаровчане вновь пугают сами себя и друг друга страшными сказками о выходе медведей к людям. Некоторые горожане даже боятся выезжать на собственные дачи: вдруг через забор полезет косолапый? Тем временем специалисты установили, какому виду мишки-топтыжки принадлежат «отстёгнутые» лапы, которые нашли во дворе жилого дома. Это бурый медведь возрастом от двух до трёх лет. Ничего криминального комитет охотхозяйства не нашёл, а правоохранители ещё не определились, что им думать и что делать.


 

Ещё один взрыв в пригороде Хабаровска. На этот раз виноват не газ: в квартире разорвалась аккумуляторная батарея. В результате начался пожар. Некоторых жильцов многоквартирного дома пришлось эвакуировать в кислородных масках. Хозяина аккумулятора — он по совместительству был собственником самой пострадавшей квартиры — госпитализировали с ожогами. В остальном вроде бы всё хорошо, эксперты разбираются, виновных накажут.

Впервые в Хабаровском крае уйдёт озеро с молотка. Правда, власти говорят, что не отдают водоём в собственность, а просто разрешают рекультивировать территорию на правах арендатора. Найдётся ли желающий взять в аренду загрязнённые бытовыми отходами участок и озеро с начальной стоимостью почти в два миллиона? Посмотрим. А пока — подайте нуждающимся: в Спасо-Преображенском кафедральном соборе возобновился ремонт, а денег нет. Прихожане мало жертвуют — собранных средств хватило лишь на покраску стен и обновления иконостаса.


 
Ни за что не догадаетесь, чьей победой завершился конкурс речных перевозчиков в Хабаровске! Счастливым обладателем права переправлять дачников на левый берег стал не кто иной, как Игорь Меерсон. Его ЗАО «Амурские пассажирские перевозки» стало единственным участником состязания — больше никто не изъявил желания. В управлении транспорта городской администрации заверили, что навигация начнётся вовремя — 29 апреля. С ценами профильный комитет пока не определился, ожидаем не раньше 20 апреля. А ещё жители краевой столицы смогут попасть на свои дачи на автобусах — они начнут курсировать с 1 мая, и неважно, что за два предшествующих выходных дня можно было бы выполнить на участках намного больше работы. Радует, что за это «удовольствие» льготники смогут вернуть себе хотя бы часть денег.

 

Время побед! Футболисты «СКА-Хабаровска» на своём поле одолели «Зенит-2» из Санкт-Петербурга. Долго играли в меньшинстве, но умудрились под занавес встречи вырвать победу — Руслан Корян забил с пенальти. Порадовали и юные каратисты — завоевали четыре медали на первенстве мира, в том числе золото. Представители дальневосточной столицы уделали соперников из Ирана, Украины и Японии.

Опять нефть загрязняет водоёмы в Хабаровском крае. Мазут из протоки Анастасьевской сливался в важное с точки зрения охраны природы Петропавловское озеро. Правда, на этот раз источник и владелец мазута известен, даже не отрицает своей вины. Устранением последствий аварии занялись военные коммуннальщики. Но региональному управлению Следкома отработать свой хлеб нужно — специалисты сейчас проверяют достоверность публикаций, который «растеклись», как мазут по озеру, по средствам масовой информации. 

Расплата за «Бриллиант» близка и неминуема: уже в августе в Хабаровске начнут возводить небоскрёб. На всё про всё у строителей один год. Работать будут поэтапно, также хотят и документы получать. Вместе с ростом «Бриллианта чистой воды» в городе «разбухнут» пробки, потому что улицу Калинина перекроют минимум на год. Не минует чаша сия и улицу Ленина, но там обойдётся перекрытием на месяц-два и полосами вдоль домов. 

 
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