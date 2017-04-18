Картина дня в Хабаровском крае: ещё одно пятно, медведи и футбол

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Самые значимые события вторника — в обзоре РИА "Восток-Медиа"
|Фото: РИА "Восток-Медиа"; pixabay.com; pikabu.ru; takeholding.ru
Весна окончательно взяла своё: хабаровчане вновь пугают сами себя и друг друга страшными сказками о выходе медведей к людям. Некоторые горожане даже боятся выезжать на собственные дачи: вдруг через забор полезет косолапый? Тем временем специалисты установили, какому виду мишки-топтыжки принадлежат «отстёгнутые» лапы, которые нашли во дворе жилого дома. Это бурый медведь возрастом от двух до трёх лет. Ничего криминального комитет охотхозяйства не нашёл, а правоохранители ещё не определились, что им думать и что делать.
Ещё один взрыв в пригороде Хабаровска. На этот раз виноват не газ: в квартире разорвалась аккумуляторная батарея. В результате начался пожар. Некоторых жильцов многоквартирного дома пришлось эвакуировать в кислородных масках. Хозяина аккумулятора — он по совместительству был собственником самой пострадавшей квартиры — госпитализировали с ожогами. В остальном вроде бы всё хорошо, эксперты разбираются, виновных накажут.
Впервые в Хабаровском крае уйдёт озеро с молотка. Правда, власти говорят, что не отдают водоём в собственность, а просто разрешают рекультивировать территорию на правах арендатора. Найдётся ли желающий взять в аренду загрязнённые бытовыми отходами участок и озеро с начальной стоимостью почти в два миллиона? Посмотрим. А пока — подайте нуждающимся: в Спасо-Преображенском кафедральном соборе возобновился ремонт, а денег нет. Прихожане мало жертвуют — собранных средств хватило лишь на покраску стен и обновления иконостаса.
Время побед! Футболисты «СКА-Хабаровска» на своём поле одолели «Зенит-2» из Санкт-Петербурга. Долго играли в меньшинстве, но умудрились под занавес встречи вырвать победу — Руслан Корян забил с пенальти. Порадовали и юные каратисты — завоевали четыре медали на первенстве мира, в том числе золото. Представители дальневосточной столицы уделали соперников из Ирана, Украины и Японии.
Опять нефть загрязняет водоёмы в Хабаровском крае. Мазут из протоки Анастасьевской сливался в важное с точки зрения охраны природы Петропавловское озеро. Правда, на этот раз источник и владелец мазута известен, даже не отрицает своей вины. Устранением последствий аварии занялись военные коммуннальщики. Но региональному управлению Следкома отработать свой хлеб нужно — специалисты сейчас проверяют достоверность публикаций, который «растеклись», как мазут по озеру, по средствам масовой информации.
Расплата за «Бриллиант» близка и неминуема: уже в августе в Хабаровске начнут возводить небоскрёб. На всё про всё у строителей один год. Работать будут поэтапно, также хотят и документы получать. Вместе с ростом «Бриллианта чистой воды» в городе «разбухнут» пробки, потому что улицу Калинина перекроют минимум на год. Не минует чаша сия и улицу Ленина, но там обойдётся перекрытием на месяц-два и полосами вдоль домов.