Картина дня в Хабаровском крае: ещё одно пятно, медведи и футбол

Весна окончательно взяла своё: хабаровчане вновь пугают сами себя и друг друга страшными сказками о выходе медведей к людям. Некоторые горожане даже боятся выезжать на собственные дачи: вдруг через забор полезет косолапый? Тем временем специалисты установили, какому виду мишки-топтыжки принадлежат «отстёгнутые» лапы, которые нашли во дворе жилого дома. Это бурый медведь возрастом от двух до трёх лет. Ничего криминального комитет охотхозяйства не нашёл, а правоохранители ещё не определились, что им думать и что делать.





Ещё один взрыв в пригороде Хабаровска. На этот раз виноват не газ: в квартире разорвалась аккумуляторная батарея. В результате начался пожар. Некоторых жильцов многоквартирного дома пришлось эвакуировать в кислородных масках. Хозяина аккумулятора — он по совместительству был собственником самой пострадавшей квартиры — госпитализировали с ожогами. В остальном вроде бы всё хорошо, эксперты разбираются, виновных накажут.

Впервые в Хабаровском крае уйдёт озеро с молотка. Правда, власти говорят, что не отдают водоём в собственность, а просто разрешают рекультивировать территорию на правах арендатора. Найдётся ли желающий взять в аренду загрязнённые бытовыми отходами участок и озеро с начальной стоимостью почти в два миллиона? Посмотрим. А пока — подайте нуждающимся: в Спасо-Преображенском кафедральном соборе возобновился ремонт, а денег нет. Прихожане мало жертвуют — собранных средств хватило лишь на покраску стен и обновления иконостаса.

Ни за что не догадаетесь, чьей победой завершился конкурс речных перевозчиков в Хабаровске! Счастливым обладателем права переправлять дачников на левый берег стал не кто иной, как Игорь Меерсон. Его ЗАО «Амурские пассажирские перевозки» стало единственным участником состязания — больше никто не изъявил желания. В управлении транспорта городской администрации заверили, что навигация начнётся вовремя — 29 апреля. С ценами профильный комитет пока не определился, ожидаем не раньше 20 апреля. А ещё жители краевой столицы смогут попасть на свои дачи на автобусах — они начнут курсировать с 1 мая , и неважно, что за два предшествующих выходных дня можно было бы выполнить на участках намного больше работы. Радует, что за это «удовольствие» льготники смогут вернуть себе хотя бы часть денег.



