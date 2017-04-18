Информацию о мазуте в Анастасьевской протоке проверят следователи

В дальневосточной столице представители следственного управления Следственного комитета России по Хабаровскому краю проверяют информацию СМИ об аварии на мазутопроводе, в результате которой горючее попало в Анастасьевскую протоку.

«В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе дана оценка действиям соответствующих должностных лиц. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщил корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» старший помощник руководителя краевого следственного управления по взаимодействию со СМИ Илья Гудков.

Правоохранители при оценке используют данные экспертов из различных ведомств, которые уже работают на месте аварии или приедут на место в ближайшее время. Если следователи найдут признаки состава преступления, нарушителям будет грозить уголовная ответственность.

Агентство писало, что очевидцы нашли подозрительные радужные пятна и плывущие по небольшой Анастасьевской протоке тёмные сгустки мазута. Эту картину мужчины сняли на камеры мобильного телефона и обратились в прессу и к представителям местного отделения Общероссийского народного фронта. Виновник нашёлся практически сразу. В утечке на своём объекте признались военные коммунальщики. Они сейчас занимаются устранением последствий аварии.