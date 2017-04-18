Информацию о мазуте в Анастасьевской протоке проверят следователи

Сегодня вторник, 18 апреля 2017 года, 17:35
"Пробежать Россию": марафонец добрался из Владивостока в Хабаровск
"Пробежать Россию": марафонец добрался из Владивостока в Хабаровск
В Хабаровском крае — опять масштабная утечка нефтепродуктов
В Хабаровском крае — опять масштабная утечка нефтепродуктов
На ремонт главного собора Хабаровского края вновь не хватает денег
На ремонт главного собора Хабаровского края вновь не хватает денег
Прокуратура Владивостока будет судиться с городской думой
Прокуратура Владивостока будет судиться с городской думой
Улицу Калинина в Хабаровске перекроют минимум на год
Улицу Калинина в Хабаровске перекроют минимум на год
Регионы:


Популярное
сегодня, 09:53
Пьяный приморец поджёг свою квартиру и любовался пожаром с улицы
вчера, 17:48
Мария Науэн довела до слёз своих земляков в Приморье
вчера, 18:11
Владивосток побил рекорд сталинских времён
сегодня, 10:33
Самый богатый приморский депутат в Госдуме заработал 50 миллионов
сегодня, 12:01
Прокуратура добивается жёсткого наказания для бывшего главы Безверхово
сегодня, 15:10
Улицу Калинина в Хабаровске перекроют минимум на год
сегодня, 09:05
Энергетики отключают свет на 30 улицах Владивостока
сегодня, 13:22
На кладбищах Владивостока уничтожат клещей и крыс
вчера, 19:18
Дмитрий Медведев опубликовал декларацию о доходах за 2016 год
сегодня, 15:22
Прокуратура Владивостока будет судиться с городской думой

Обсуждаемое
вчера, 18:11
13

Владивосток побил рекорд сталинских времён
сегодня, 10:33
5

Самый богатый приморский депутат в Госдуме заработал 50 миллионов
вчера, 19:18
4

Дмитрий Медведев опубликовал декларацию о доходах за 2016 год
вчера, 19:48
3

Президент Путин рассказал о доходах за 2016 год
сегодня, 12:01
2

Прокуратура добивается жёсткого наказания для бывшего главы Безверхово
сегодня, 15:10
2

Улицу Калинина в Хабаровске перекроют минимум на год
вчера, 19:36
1

Каждый десятый россиянин встретит Пасху в храме
вчера, 19:45
1

Во Владивостоке собака по кличке Норик поймала преступника
вчера, 19:45
1

Посол Таиланда попал в больницу под Тверью
сегодня, 09:53
1

Пьяный приморец поджёг свою квартиру и любовался пожаром с улицы
Народный топ новостей

Гость
Митя Фомин: столица Приморья задаёт тон и формирует тренды 14.04.2017
Митя Фомин: столица Приморья задаёт тон и формирует тренды
Иван Аврах: регионам не стоит вариться в собственном соку 07.04.2017
Иван Аврах: регионам не стоит вариться в собственном соку

Актуально
Военная техника стягивается из Хабаровского края в Приморье 16.04.2017
Военная техника стягивается из Хабаровского края в Приморье
Олег Кожемяко – Владимиру Путину: переходим от количества к качеству 14.04.2017
Олег Кожемяко – Владимиру Путину: переходим от количества к качеству
Во Владивостоке продемонстрировали рабочую версию "Бизнес класса" 11.04.2017
Во Владивостоке продемонстрировали рабочую версию "Бизнес класса"


Опрос

Кому бы вы присвоили звание «Почётный гражданин Владивостока»?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 1431



Система Orphus

Информацию о мазуте в Анастасьевской протоке проверят следователи

Информацию о мазуте в Анастасьевской протоке проверят следователи
Правоохранители оценят действия должностных лиц, допустивших аварию
полчаса назад
Общество | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: Юрий Золотарёв специально для РИА "Восток-Медиа"

В дальневосточной столице представители следственного управления Следственного комитета России по Хабаровскому краю проверяют информацию СМИ об аварии на мазутопроводе, в результате которой горючее попало в Анастасьевскую протоку.

«В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе дана оценка действиям соответствующих должностных лиц. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщил корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» старший помощник руководителя краевого следственного управления по взаимодействию со СМИ Илья Гудков.

Правоохранители при оценке используют данные экспертов из различных ведомств, которые уже работают на месте аварии или приедут на место в ближайшее время. Если следователи найдут признаки состава преступления, нарушителям будет грозить уголовная ответственность.

Агентство писало, что очевидцы нашли подозрительные радужные пятна и плывущие по небольшой Анастасьевской протоке тёмные сгустки мазута. Эту картину мужчины сняли на камеры мобильного телефона и обратились в прессу и к представителям местного отделения Общероссийского народного фронта. Виновник нашёлся практически сразу. В утечке на своём объекте признались военные коммунальщики. Они сейчас занимаются устранением последствий аварии.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru