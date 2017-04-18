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В Хабаровском крае бывший заключённый из ЕАО тайно влез в чужой дом

В Хабаровском крае бывший заключённый из ЕАО тайно влез в чужой дом
Злоумышленник вернулся на криминальную тропу после недолгого перерыва
только что
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

В районе имени Лазо Хабаровского края полицейские задержали подозреваемого в крупной краже ценных вещей из жилого дома. Оказалось, что у злоумышленника уже есть криминальный опыт: он освободился из места заключения всего за два месяца до нового инцидента.

В уголовном деле в качестве подозреваемого фигурирует 30-летний мужчина, который приехал на территорию района имени Лазо из села Николаевка Еврейской автономной области. Там он отбывал наказание за аналогичное преступление в месте лишения свободы. Когда мужчина доехал на электричке до районного центра, он взял такси до населённого пункта Павленково. Злоумышленник оценил обстановку и выбрал ухоженный жилой дом, не охраняемый собаками. Днём фигурант убедился, что дома никого нет, и проник внутрь через застеклённую веранду.

Добычей злоумышленника стали сувенирный нож и куртка, а также ювелирные украшения, которые потом правоохранители нашли у него при обыске. Общую стоимость утраченного имущества заявитель оценил в сумму порядка 260 тысяч рублей. Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, мужчину водворили в изолятор временного содержания. Теперь ему грозит ещё один срок лишения свободы.

 
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