В Хабаровском крае — опять масштабная утечка нефтепродуктов

В этот раз виновники экологического бедствия не отрицают свою причастность и сами ликвидируют разлив

В Хабаровском крае нефтепродукты вновь попали в воды бассейна Амура. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», около месяца назад стометровое нефтяное пятно появилось около городского пляжа. На этот раз очевидцы нашли подозрительные радужные пятна и плывущие по небольшой Анастасьевской протоке тёмные сгустки мазута. Эту картину мужчины сняли на камеры мобильного телефона и обратились в прессу и к представителям местного отделения Общероссийского народного фронта.

На месте происшествия общественники увидели тревожную картину. Мазут из протоки Анастасьевской сливался в важное с точки зрения охраны природы Петропавловское озеро.









«Произошла значительная утечка мазута, топливо попало в небольшую речку, оттуда в протоку и вытекло в Петропавловское озеро, — объяснил руководитель центра общественного мониторинга по вопросам экологии и защиты леса краевого исполкома ОНФ Владимир Сидоров. — Устранена утечка, очищены от мазута желоба. Сейчас идут работы по сбору мазута непосредственно с водной поверхности. Петропавловское озеро является объектом рыбохозяйственного значения первой категории. В нём нерестятся больше 50 видов рыб. Сейчас оценивается ущерб, нанесённый окружающей среде».









Представители ОНФ пытались разобраться с мартовским случаем разлива нефтепродуктов на берегу Амура в центре Хабаровска. Однако на протяжении месяца ответственность за ту утечку отказывались брать на себя и местные власти, и предприятия. В случае с попавшим в Петропавловское озеро мазутом, виновник нашёлся практически сразу. В утечке на своём объекте признались военные коммунальщики. Они сейчас занимаются устранением последствий аварии.















«На котельной, на мазутопроводе произошла аварийная ситуация, мазут с мазутопровода попал в желоба (бетонные лотки, в которые уложен мазутопровод — прим. ред.), по желобам он попал в дренажный жёлоб и уже по нему попал в протоку, — рассказал заместитель начальника филиала Центрального жилищно-коммунального управления Минобороны России по Восточному военному округу Владимир Тетерук. — Сразу же после обнаружения аварии были приняты меры по очистке желобов от мазута, была зачищена территория около котельной, где мазут вытек наружу, были установлены ловушки, были приняты меры по очистке протоки и откачке мазута непосредственно с самой речки. На сегодняшний день работает бригада 12 человек, три единицы техники. Люди с ловушек удаляют скопившийся мазут».





По оценкам военных коммунальщиков, полностью очистить протоку и озеро от нефтепродуктов получится в течение недели.