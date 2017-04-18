Сегодня вторник, 18 апреля 2017 года, 16:27
На ремонт главного собора Хабаровского края вновь не хватает денег
На ремонт главного собора Хабаровского края вновь не хватает денег
Прокуратура Владивостока будет судиться с городской думой
Прокуратура Владивостока будет судиться с городской думой
Улицу Калинина в Хабаровске перекроют минимум на год
Улицу Калинина в Хабаровске перекроют минимум на год
Хабаровчанка боится ездить на дачу из-за слухов о нашествии медведей
Хабаровчанка боится ездить на дачу из-за слухов о нашествии медведей
Небоскрёб в Хабаровске возведут в несколько этапов
Небоскрёб в Хабаровске возведут в несколько этапов
Регионы:


Популярное
вчера, 16:47
Стали известны доходы сенаторов от Приморского края
вчера, 17:28
Кадровые перестановки встряхнули администрацию Владивостока
вчера, 16:40
Поездка в пит-стоп во Владивостоке закончилась ДТП
вчера, 17:48
Мария Науэн довела до слёз своих земляков в Приморье
сегодня, 09:53
Пьяный приморец поджёг свою квартиру и любовался пожаром с улицы
вчера, 18:11
Владивосток побил рекорд сталинских времён
сегодня, 10:33
Самый богатый приморский депутат в Госдуме заработал 50 миллионов
сегодня, 12:01
Прокуратура добивается жёсткого наказания для бывшего главы Безверхово
вчера, 17:02
Из злополучного здания на Гоголя снова эвакуировали людей
сегодня, 09:05
Энергетики отключают свет на 30 улицах Владивостока

Обсуждаемое
вчера, 16:47
13

Стали известны доходы сенаторов от Приморского края
вчера, 18:11
13

Владивосток побил рекорд сталинских времён
вчера, 17:28
6

Кадровые перестановки встряхнули администрацию Владивостока
вчера, 19:18
4

Дмитрий Медведев опубликовал декларацию о доходах за 2016 год
сегодня, 10:33
4

Самый богатый приморский депутат в Госдуме заработал 50 миллионов
вчера, 19:48
3

Президент Путин рассказал о доходах за 2016 год
сегодня, 12:01
2

Прокуратура добивается жёсткого наказания для бывшего главы Безверхово
вчера, 19:36
1

Каждый десятый россиянин встретит Пасху в храме
вчера, 19:45
1

Во Владивостоке собака по кличке Норик поймала преступника
сегодня, 09:53
1

Пьяный приморец поджёг свою квартиру и любовался пожаром с улицы
Народный топ новостей

Гость
Митя Фомин: столица Приморья задаёт тон и формирует тренды 14.04.2017
Митя Фомин: столица Приморья задаёт тон и формирует тренды
Иван Аврах: регионам не стоит вариться в собственном соку 07.04.2017
Иван Аврах: регионам не стоит вариться в собственном соку

Актуально
Военная техника стягивается из Хабаровского края в Приморье 16.04.2017
Военная техника стягивается из Хабаровского края в Приморье
Олег Кожемяко – Владимиру Путину: переходим от количества к качеству 14.04.2017
Олег Кожемяко – Владимиру Путину: переходим от количества к качеству
Во Владивостоке продемонстрировали рабочую версию "Бизнес класса" 11.04.2017
Во Владивостоке продемонстрировали рабочую версию "Бизнес класса"


Опрос

Кому бы вы присвоили звание «Почётный гражданин Владивостока»?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 1429



Система Orphus

На ремонт главного собора Хабаровского края вновь не хватает денег

На ремонт главного собора Хабаровского края вновь не хватает денег
На пожертвования удалось лишь отремонтировать стены внутри собора и обновить иконостас
7 минут назад
Общество | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: РИА "Восток-Медиа" / Ксения Мурзина

В Спасо-Преображенском кафедральном соборе возобновился ремонт. До Пасхи в храме успели оштукатурить и покрасить стены на высоту до 26 метров, обновили золотую роспись на иконостасе и над балконами в «кокошниках». Над этим трудились приглашённые художники. Строительная бригада занималась покраской.

«Сейчас мы продолжаем работать на высоте от 26 метров до 35 метров. Также штукатурим, красим, ремонтируем. Ремонтируем балконы, барабан почти доделан, осталось покрасить его ещё на раз, сделаем это в мае, когда будут более положительные температуры. Всё делаем за счёт средств приходского совета», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа» инженер по эксплуатации Спасо-Преображенского собора Наталья Шемякина.

Пожертвований хватает пока только на эти работы. Ремонт фасада могут отложить из-за нехватки денег. В соборе нужно докрасить стены снаружи и заделать трещины, по которым во время дождей в храм попадает вода. Также священнослужители ждут помощи «Горсвета» — предприятие, обслуживающее собор с момента его открытия, обещало включить объект в план капитального ремонта. Сейчас из-за поломки оборудования здание освещено на одну треть. Внутри самого собора в этом году на колоннах установили новые прожекторы и светильники. Теперь в верхнем и нижнем храме стало не так темно.

Страдают от особенностей проекта и розы ветров певчие церковного хора. На клиросе во время работы системы воздушного отопления появляются сквозняки. Из-за этого собор нагревают до богослужений.


 

«Когда идёт служба, стараемся воздушное отопление на этот период отключать и запускать лишь периодами. К сожалению, таков проект строительства — появляются сквозняки. К тому же происходит заток ветра с улицы, всё-таки место у храма ветреное», — отметила Наталья Шемякина.

Агентство писало, что в октябре 2016 года губернатор Хабаровского края поручил создать ведомство, которое будет следить за технической эксплуатацией здания храма. Однако пока никаких мер в этом отношении никто не принял.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru