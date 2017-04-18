На ремонт главного собора Хабаровского края вновь не хватает денег

В Спасо-Преображенском кафедральном соборе возобновился ремонт. До Пасхи в храме успели оштукатурить и покрасить стены на высоту до 26 метров, обновили золотую роспись на иконостасе и над балконами в «кокошниках». Над этим трудились приглашённые художники. Строительная бригада занималась покраской.

«Сейчас мы продолжаем работать на высоте от 26 метров до 35 метров. Также штукатурим, красим, ремонтируем. Ремонтируем балконы, барабан почти доделан, осталось покрасить его ещё на раз, сделаем это в мае, когда будут более положительные температуры. Всё делаем за счёт средств приходского совета», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа» инженер по эксплуатации Спасо-Преображенского собора Наталья Шемякина.

Пожертвований хватает пока только на эти работы. Ремонт фасада могут отложить из-за нехватки денег. В соборе нужно докрасить стены снаружи и заделать трещины, по которым во время дождей в храм попадает вода. Также священнослужители ждут помощи «Горсвета» — предприятие, обслуживающее собор с момента его открытия, обещало включить объект в план капитального ремонта. Сейчас из-за поломки оборудования здание освещено на одну треть. Внутри самого собора в этом году на колоннах установили новые прожекторы и светильники. Теперь в верхнем и нижнем храме стало не так темно.

Страдают от особенностей проекта и розы ветров певчие церковного хора. На клиросе во время работы системы воздушного отопления появляются сквозняки. Из-за этого собор нагревают до богослужений.





«Когда идёт служба, стараемся воздушное отопление на этот период отключать и запускать лишь периодами. К сожалению, таков проект строительства — появляются сквозняки. К тому же происходит заток ветра с улицы, всё-таки место у храма ветреное», — отметила Наталья Шемякина.

Агентство писало, что в октябре 2016 года губернатор Хабаровского края поручил создать ведомство, которое будет следить за технической эксплуатацией здания храма. Однако пока никаких мер в этом отношении никто не принял.