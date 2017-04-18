Город Вяземский выиграл краевые деньги на благоустройство парка

Администрация Вяземского выиграла средства из бюджета Хабаровского края на благоустройство городского парка. Всего на эти цели в 2017 году потратят 3,119 миллиона рублей, из которых регион даёт 2,469 миллиона. Остальные деньги поступят от местных жителей.

«У нас есть парк, он находится в собственности городского поселения. Мы намерены проводить в нём работы по благоустройству, есть подрядная организация, которая за это возьмётся. Мы предлагаем на всеобщее обсуждение следующие работы: реконструкцию центрального ограждения — думаем сделать его похожим на то, что стоит в парке Гагарина (в Хабаровске — прим. ред.), а также сделать красивый вход и центральную аллею», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» глава администрации Вяземского городского поселения Александр Усенко.

Деньги муниципалитету достались благодаря участию во всероссийском приоритетном проекте «Формирование комфортной городской среды». Город подал заявки по двум направлениям: ремонт дворовых и общественных территорий, а также обустройство мест массового отдыха населения. Вяземский стал единственным населённым пунктом в регионе, который выиграл деньги на реконструкцию общественной территории.