Улицу Калинина в Хабаровске перекроют минимум на год

В дальневосточной столице минимум на год закроется движение любого транспорта по улице Калинина. Ограничение будет действовать до завершения строительства небоскрёба в Хабаровске. На это время схему движения придётся поменять водителям личных автомобилей и автобусов.

«О такой новации, как проколы под улицами Серышева, Карла Маркса и Ленина, говорили долго, но никак не могли к ним приступить. Наконец появился подрядчик, готовый сделать не просто прокол, а предусмотреть многоуровневую парковку с транзитом в тоннеле. Сложностей много, но, тем не менее, это принесёт свои плоды», — заявил директор инженерно-строительного института ТОГУ Игорь Пугачёв, ставший автором проекта организации дорожного движения в период возведения «Бриллианта чистой воды».

Также в городе на месяц-два перекроют движение по улице Ленина. Это будет связано с реконструкцией перекрёстка с улицей Калинина, где появится тоннель, и с переносом подземных коммуникаций. На улице Ленина проезжую часть перенесут ближе к жилым зданиям: в сторону Амура сделают две полосы и одну — в сторону «Энергомаша».

«Для улицы Калинина было предложено несколько вариантов организации движения, составлена математическая модель, которая позволит нашим автомобилистам с меньшими неудобствами пережить этот период. Модель показала слабые места. Улица Калинина — одна из артерий, которая связывает центр города с его южной частью, поэтому пришлось искать ей альтернативу. Запарина в двустороннем направлении не справится — её геометрия небольшая, поэтому вся основная нагрузка ляжет на Комсомольскую», — рассказал Игорь Пугачёв.

На время замены на Комсомольской запретят парковку. До улицы Ленина движение будет двусторонним, затем оно перейдёт на одностороннее с выходом на Калинина. Появится дополнительная полоса шириной 4,5 метра, чтобы мог проехать общественный транспорт. Изменится и схема движения десяти автобусных маршрутов. Пока этот вопрос не согласован с управлением транспорта городской администрации. Идеи проектировщиков обсудили на научно-практической конференции, посвящённой строительству первого небоскреба в Хабаровске. Не исключено, что потребуют и других общественных слушаний.

«Схема для автобусов изменится ненамного: остановку с перекрёстка Ленина-Калинина перенесут в сторону улицы Комсомольской. Этот перекрёсток станет ключевым. Перепробеги будут небольшими, всего один остановочный пункт перенесут с улицы Калинина ближе к заправке в сторону Амура. Остальные остановочные пункты останутся на прежних местах», — отметил Игорь Пугачёв.

Подземные работы на улице Калинина выполнит международный консорциум. Возведением займутся в основном зарубежные специалисты, поскольку местные строители не настолько хорошо знают новые технологии. Авторы проекта изменения автомобильного движения хорошо знакомы хабаровчанам. Именно Игорь Пугачёв и его подопечные предложили отказаться от пяти автобусных маршрутов. После этого начался большой общественный резонанс, но спасти отменённые направления так и не удалось. РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что строительство небоскрёба «Бриллиант чистой воды» в краевой столице пройдёт в несколько этапов и начнётся в августе этого года. Разрешительные документы для первой стадии авторы проекта соберут в скором времени. На возведение высотки и подземной инфраструктуры остался один год.