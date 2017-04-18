Сегодня вторник, 18 апреля 2017 года, 14:52
Хабаровчанка боится ездить на дачу из-за слухов о нашествии медведей
Хабаровчанка боится ездить на дачу из-за слухов о нашествии медведей
Небоскрёб в Хабаровске возведут в несколько этапов
Небоскрёб в Хабаровске возведут в несколько этапов
Три медведя из Приморья уехали жить в Еврейскую автономию
Три медведя из Приморья уехали жить в Еврейскую автономию
Конкурс речных перевозчиков в Хабаровске прошёл для одного участника
Конкурс речных перевозчиков в Хабаровске прошёл для одного участника
Самый богатый приморский депутат в Госдуме заработал 50 миллионов
Самый богатый приморский депутат в Госдуме заработал 50 миллионов
Регионы:


Популярное
вчера, 16:47
Стали известны доходы сенаторов от Приморского края
вчера, 15:44
Студентка из Владивостока стала самым красивым юристом страны
вчера, 16:19
Стихия нанесла первый удар по Приморью
вчера, 17:28
Кадровые перестановки встряхнули администрацию Владивостока
вчера, 16:40
Поездка в пит-стоп во Владивостоке закончилась ДТП
вчера, 14:54
Атлеты и бизнес обсудили рынок спортивного страхования
вчера, 17:48
Мария Науэн довела до слёз своих земляков в Приморье
сегодня, 09:53
Пьяный приморец поджёг свою квартиру и любовался пожаром с улицы
вчера, 18:11
Владивосток побил рекорд сталинских времён
сегодня, 12:01
Прокуратура добивается жёсткого наказания для бывшего главы Безверхово

Обсуждаемое
вчера, 16:47
12

Стали известны доходы сенаторов от Приморского края
вчера, 18:11
12

Владивосток побил рекорд сталинских времён
вчера, 15:44
9

Студентка из Владивостока стала самым красивым юристом страны
вчера, 17:28
6

Кадровые перестановки встряхнули администрацию Владивостока
вчера, 19:18
4

Дмитрий Медведев опубликовал декларацию о доходах за 2016 год
сегодня, 10:33
4

Самый богатый приморский депутат в Госдуме заработал 50 миллионов
вчера, 19:48
3

Президент Путин рассказал о доходах за 2016 год
вчера, 19:36
1

Каждый десятый россиянин встретит Пасху в храме
вчера, 19:45
1

Во Владивостоке собака по кличке Норик поймала преступника
сегодня, 09:53
1

Пьяный приморец поджёг свою квартиру и любовался пожаром с улицы
Народный топ новостей

Гость
Митя Фомин: столица Приморья задаёт тон и формирует тренды 14.04.2017
Митя Фомин: столица Приморья задаёт тон и формирует тренды
Иван Аврах: регионам не стоит вариться в собственном соку 07.04.2017
Иван Аврах: регионам не стоит вариться в собственном соку

Актуально
Военная техника стягивается из Хабаровского края в Приморье 16.04.2017
Военная техника стягивается из Хабаровского края в Приморье
Олег Кожемяко – Владимиру Путину: переходим от количества к качеству 14.04.2017
Олег Кожемяко – Владимиру Путину: переходим от количества к качеству
Во Владивостоке продемонстрировали рабочую версию "Бизнес класса" 11.04.2017
Во Владивостоке продемонстрировали рабочую версию "Бизнес класса"


Опрос

Кому бы вы присвоили звание «Почётный гражданин Владивостока»?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 1426



Система Orphus

Хабаровчанка боится ездить на дачу из-за слухов о нашествии медведей

Хабаровчанка боится ездить на дачу из-за слухов о нашествии медведей
Женщина считает, что охотники обязаны оповещать людей о приближении хищников
только что
Общество | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: pixabay.com

Жительница краевой столицы уверена, что грядущий дачный сезон грозит опасностью нашествия медведей. По её мнению, охотоведы должны оповещать горожан и дачников о выходе косолапого к людям.

В редакцию РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» обратилась хабаровчанка, которая обеспокоена частым появлением медведей вблизи мест обитания людей. 

«Дачный сезон уже открыт, а я не могу поехать на свой участок в район сопки «Двух братьев» из-за того, что боюсь быть съеденной косолапым. Я постоянно слышу разговоры знакомых, по радио и телевизору о гуляющих медведях то в Ильинке, то на Красной Речке, то в других деревнях. А вот на днях нашли в Южном (район города — прим. ред.) лапы медведя — это ведь о чём-то говорит, это значит, что медведи есть в пригороде Хабаровска. Никто никакой работы по контролю за численностью и миграцией хищников не ведёт. Нужно, чтобы охотники оповещали нас о приближении медведей, чтобы они контролировали, где они обитают», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» собеседница (женщина пожелала остаться анонимом — прим. ред.).

С прошлого года было немало случаев, когда мишки разгуливали по улицам населённых пунктов — об этом неоднократно писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск». Минувшей осенью в селе Видное медведь попал в поле зрения камер видеонаблюдения на пограничной заставе. Военные не рискнули злить зверя выстрелами из оружия — мишка убежал, испугавшись проехавшего мимо автомобиля. Месяцем ранее в селе Казакевичево дачники спасли медведицу, которая вышла к людям в поисках пропитания, а попала в больницу. Истощённое животное увидели в куче листьев возле домика — её вид не оставил дачников равнодушными. Зверя доставили в ветлечебницу, где ему провели несколько жизнеподдерживающих процедур, однако при транспортировке в реабилитационный центр животное погибло. 

Также в Казакевичево охотники ловили медведицу, приманивая её попкорном. Животное не раз наведывалось в село. Самку гималайского медведя усыпили недалеко от детского сада и школы. Уснувшего полуторагодовалого зверя члены комиссии по конфликтным животным перенесли в транспортировочную клетку и увезли, чтобы выпустить в тайгу подальше от людей. В марте 2017-го в затерроризированный тиграми-хулиганами посёлок Кутузовка стал наведываться медведь-пакостник. Косолапый на протяжении зимы разорял частную пасеку.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru