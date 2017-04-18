Хабаровчанка боится ездить на дачу из-за слухов о нашествии медведей

Жительница краевой столицы уверена, что грядущий дачный сезон грозит опасностью нашествия медведей. По её мнению, охотоведы должны оповещать горожан и дачников о выходе косолапого к людям.

В редакцию РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» обратилась хабаровчанка, которая обеспокоена частым появлением медведей вблизи мест обитания людей.

«Дачный сезон уже открыт, а я не могу поехать на свой участок в район сопки «Двух братьев» из-за того, что боюсь быть съеденной косолапым. Я постоянно слышу разговоры знакомых, по радио и телевизору о гуляющих медведях то в Ильинке, то на Красной Речке, то в других деревнях. А вот на днях нашли в Южном (район города — прим. ред.) лапы медведя — это ведь о чём-то говорит, это значит, что медведи есть в пригороде Хабаровска. Никто никакой работы по контролю за численностью и миграцией хищников не ведёт. Нужно, чтобы охотники оповещали нас о приближении медведей, чтобы они контролировали, где они обитают», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» собеседница (женщина пожелала остаться анонимом — прим. ред.).

С прошлого года было немало случаев, когда мишки разгуливали по улицам населённых пунктов — об этом неоднократно писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск». Минувшей осенью в селе Видное медведь попал в поле зрения камер видеонаблюдения на пограничной заставе. Военные не рискнули злить зверя выстрелами из оружия — мишка убежал, испугавшись проехавшего мимо автомобиля. Месяцем ранее в селе Казакевичево дачники спасли медведицу, которая вышла к людям в поисках пропитания, а попала в больницу. Истощённое животное увидели в куче листьев возле домика — её вид не оставил дачников равнодушными. Зверя доставили в ветлечебницу, где ему провели несколько жизнеподдерживающих процедур, однако при транспортировке в реабилитационный центр животное погибло.

Также в Казакевичево охотники ловили медведицу, приманивая её попкорном. Животное не раз наведывалось в село. Самку гималайского медведя усыпили недалеко от детского сада и школы. Уснувшего полуторагодовалого зверя члены комиссии по конфликтным животным перенесли в транспортировочную клетку и увезли, чтобы выпустить в тайгу подальше от людей. В марте 2017-го в затерроризированный тиграми-хулиганами посёлок Кутузовка стал наведываться медведь-пакостник. Косолапый на протяжении зимы разорял частную пасеку.