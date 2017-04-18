Небоскрёб в Хабаровске возведут в несколько этапов

Строительство небоскрёба «Бриллиант чистой воды» в краевой столице пройдёт в несколько этапов и начнётся в августе этого года. Разрешительные документы для первой стадии авторы проекта соберут в скором времени. На возведение высотки и подземной инфраструктуры остался один год.

«Будем делать всё быстро. Сроков ввода здания в эксплуатацию никто не отменял и не сдвигал, поэтому жёстко настраиваем инвестора на начало строительства. Думаю, что к тому времени мы получим всю разрешительную документацию для первого этапа», — рассказал руководитель управления проектом «Небоскрёб в Хабаровске» Александр Сидоренко.

Главный архитектор региона, заместитель министра строительства Хабаровского края Александр Селеменев порекомендовал заказчикам и учёным обратить внимание на участок в районе военных складов на улице Павленко. По его словам, там лучше всего впишутся высотные здания, к тому же они испортят архитектурный план города.





«Хабаровск называют восточным Парижем, а там есть башня Монпарнас, которая считается самым плохим примером размещения высоток в городе. Я бы не хотел, чтобы наша площадка стала спорной для общества», — заявил Александр Селеменев на научно-практической конференции, посвящённой строительству первого небоскрёба в Хабаровске.

Однако авторы проекта менять площадку не намерены, даже несмотря на сложности возведения: точечную застройку и необходимость строительства подземного тоннеля на улице Калинина.

«Решение о строительстве принято давным-давно. Лучшие специалисты Хабаровска и края признали, что это самое подходящее место для строительства такого красивого здания. Также они признали, что это уникальное здание, которое украсит город», — отметил Александр Сидоренко.





По его словам, на прошлой неделе закончилась обработка данных сейсмомикрорайонирования, результаты которой показали, что выбранный район — оптимальный для возведения небоскрёба.

«Грунты — ещё лучше, чем мы ожидали. Сейсмичность составляет 5,8 — для расчётов проектирования даже не рассчитывается. В другом месте сейсмичность выше», — подчеркнул Александр Сидоренко.

Агентство писало, что вниз небоскрёб уйдёт на шесть уровней. Там расположатся паркинг на полторы тысячи машиномест, огромный супермаркет площадью в пять тысяч квадратных метров и множество других общедоступных объектов. Первые строительные работы начались на площадке будущего «гиганта» в ноябре прошлого года. Тогда геологи с ювелирной точностью разрабатывали основание «Бриллианта чистой воды». Специально для создания скважин в краевую столицу привезли буровую установку из Южной Кореи.