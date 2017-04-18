В Амурске охранник вынес с предприятия технику почти на 2 миллиона

Награбленное он продавал за бесценок или просто менял на алкоголь

В Хабаровском крае житель Амурска за четыре месяца работы на предприятии вынес оттуда спецоборудование на сумму почти в два миллиона рублей. Наворованное он продавал за сравнительно небольшие деньги, а иногда обменивал на спиртное.

По предварительной информации стражи порядка установили, что 26-летний охранник одной из строительных компаний Амурска на протяжении четырёх месяцев незаметно для окружающих выносил со служебной территории спецоборудование: автозапчасти, электроприборы и другую технику. Собственник оценил ущерб в сумму порядка 1 миллиона 900 тысяч рублей.

Похищенное имущество фигурант продавал третьим лицам за небольшие суммы денег и алкоголь. После нескольких краж злоумышленник уволился по собственному желанию, пока руководство не обнаружило, что на предприятии не хватает оборудования. Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, на мужчину завели уголовное дело, а самого подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало о других злоумышленниках, которые крали имущество у себя на работе. Так, житель краевой столицы в течение семи месяцев вывозил со склада металлические изделия. Правоохранителей он заверял, что решил, будто это бесхозный мусор. А другой горожанин рискнул вынести с территории производственного завода почти 80 метров контактного кабеля, но его заметил очевидец.