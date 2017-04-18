В пригороде Хабаровска из-за проблем с шамбо не могут сдать дом

Сегодня вторник, 18 апреля 2017 года, 14:02
Три медведя из Приморья уехали жить в Еврейскую автономию
Три медведя из Приморья уехали жить в Еврейскую автономию
Конкурс речных перевозчиков в Хабаровске прошёл для одного участника
Конкурс речных перевозчиков в Хабаровске прошёл для одного участника
Самый богатый приморский депутат в Госдуме заработал 50 миллионов
Самый богатый приморский депутат в Госдуме заработал 50 миллионов
Въезд в свободный порт Владивосток станет проще
Въезд в свободный порт Владивосток станет проще
Пьяный приморец поджёг свою квартиру и любовался пожаром с улицы
Пьяный приморец поджёг свою квартиру и любовался пожаром с улицы
Регионы:


Популярное
вчера, 16:47
Стали известны доходы сенаторов от Приморского края
вчера, 15:44
Студентка из Владивостока стала самым красивым юристом страны
вчера, 16:19
Стихия нанесла первый удар по Приморью
вчера, 14:27
Единоросс Галуст Ахоян снова стал самым богатым приморским депутатом
вчера, 17:28
Кадровые перестановки встряхнули администрацию Владивостока
вчера, 16:40
Поездка в пит-стоп во Владивостоке закончилась ДТП
вчера, 14:54
Атлеты и бизнес обсудили рынок спортивного страхования
вчера, 14:34
В Приморье краболов "пленили" без шанса на оправдание
вчера, 17:48
Мария Науэн довела до слёз своих земляков в Приморье
сегодня, 09:53
Пьяный приморец поджёг свою квартиру и любовался пожаром с улицы

Обсуждаемое
вчера, 14:27
23

Единоросс Галуст Ахоян снова стал самым богатым приморским депутатом
вчера, 16:47
12

Стали известны доходы сенаторов от Приморского края
вчера, 18:11
11

Владивосток побил рекорд сталинских времён
вчера, 15:44
9

Студентка из Владивостока стала самым красивым юристом страны
вчера, 17:28
6

Кадровые перестановки встряхнули администрацию Владивостока
вчера, 19:18
4

Дмитрий Медведев опубликовал декларацию о доходах за 2016 год
сегодня, 10:33
4

Самый богатый приморский депутат в Госдуме заработал 50 миллионов
вчера, 19:48
3

Президент Путин рассказал о доходах за 2016 год
вчера, 14:34
3

В Приморье краболов "пленили" без шанса на оправдание
вчера, 19:36
1

Каждый десятый россиянин встретит Пасху в храме
Народный топ новостей

Гость
Митя Фомин: столица Приморья задаёт тон и формирует тренды 14.04.2017
Митя Фомин: столица Приморья задаёт тон и формирует тренды
Иван Аврах: регионам не стоит вариться в собственном соку 07.04.2017
Иван Аврах: регионам не стоит вариться в собственном соку

Актуально
Военная техника стягивается из Хабаровского края в Приморье 16.04.2017
Военная техника стягивается из Хабаровского края в Приморье
Олег Кожемяко – Владимиру Путину: переходим от количества к качеству 14.04.2017
Олег Кожемяко – Владимиру Путину: переходим от количества к качеству
Во Владивостоке продемонстрировали рабочую версию "Бизнес класса" 11.04.2017
Во Владивостоке продемонстрировали рабочую версию "Бизнес класса"


Опрос

Кому бы вы присвоили звание «Почётный гражданин Владивостока»?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 1424



Система Orphus

В пригороде Хабаровска из-за проблем с шамбо не могут сдать дом

В пригороде Хабаровска из-за проблем с шамбо не могут сдать дом
Одно из быстровозводимых зданий "Солнечного города" перешло в разряд долгостроев
полчаса назад
Общество | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: РИА "Восток-Медиа" / Илья Андреев

В пригороде дальневосточной столицы застройщик «Солнечного города» создаёт, кроме коммунальных проблем, прямые неудобства своим дольщикам, затягивая сроки сдачи одного из домов. Руководство предприятия утверждает, что выявленные недостатки системы канализации и водоотведения не дают право ввести здание в эксплуатацию.

Несколько десятков семей пытаются заселиться в уже оплаченные квадратные метры дома № 39 в «Солнечном городе», но это не удаётся сделать на протяжении полутора лет. Потенциальные соседи по документам должны были получить свои квартиры в 2015 году, у некоторых в договорах указан 2016 год. Похоже, именно факт расхождения в датах поможет вывести застройщика на чистую воду. Если покупатели выполнили все условия договора, то строительная фирма отрекается от заявленных обязательств. Компания, в том числе, отказывается делать оплаченный людьми ремонт. Сложности возникают ещё и потому, что приходиться снимать жильё и одновременно платить ипотеку за фактически не существующую квартиру. До директора фирмы владельцы квартир пытаются достучаться, но попытки выйти на связь оказываются тщетны.  

Редакции программы «Вести-Хабаровск» удалось найти неуловимого руководителя компании-застройщика и задать наболевший вопрос о том, почему дом № 39 стал долгостроем.

«У нас вопрос очистных возник. Мы чётко понимаем, что мы не получим ввод на дом в эксплуатацию, пока мы не закончим эти работы по очистным. Мы проплатили первую часть. ОНФ подключился. Хабаровский район помогает», — объяснила генеральный директор ООО «СК «Солнечная поляна» Надежда Лисун.

Однако в администрации Хабаровского района говорят, что за к ним за помощью коммерсант не обращался. Недоумение у чиновников вызывает и тот факт, как более 30 домов оказались сданы в эксплуатацию несколько лет назад.

«Это противоречит закону. И, я так понимаю, это одна из причин была, из-за которой были претензии к бывшему главе администрации сельского поселения Мирное. Существующее законодательство гласит, что многоквартирные дома в обязательном порядке должны быть подключены к централизованной системе водоотведения», —  рассказал заместитель главы администрации Хабаровского муниципального района Олег Басов.

До 2016 года вопросами разрешения на строительство и на ввод в эксплуатацию занимались сельские поселения. С тех пор глава села Мирное сменился — ушёл он, по всей видимости, вместе с документацией по поводу строительства жилкомплекса «Солнечный город». Очередное обещание от застройщика о том, что ключи выдадут в конце мая, эксперты администрации Хабаровского района развеяли. Если подключение к очистным и будет, то не раньше августа.

Агентство ранее писало о проблемах «Солнечного города». Активисты ОНФ взялись за зловонные потоки, которые в марте текущего года разлились по улицам городка. Фронтовики устроили очную ставку между жителями, представителями застройщика и "управляйки". а также специалистами надзорных и контролирующих органов. Вопрос от жителей, где обещанная централизованная система отведения канализационных стоков, остаётся без ответа. При этом застройщик винит управляющую компанию в том, что та не передаёт собранные с людей деньги за вывоз шамбо. Представители «управляйки» заявляют, что это ложь, и все средства перечисляются в расчётно-кассовый центр. В надзорном ведомстве пообещали это проверить.

Кроме того в квартале имелись проблемы с электроснабжением. Эксперты обнаружили многочисленные нарушения правил установки трансформаторного оборудования — ошибки допустили при эксплуатации и возведении элементов снабжающей сети и подстанций в жилмассиве «Солнечный город». Строители не провели приёмосдаточные испытания оборудования и пусконаладочные проверки при сборке отдельных систем. По иску прокурора Хабаровского района суд обязал ОАО «ДРСК» — «Хабаровские электрические сети» непрерывно поставлять энергию в жилые дома злополучного квартала.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru