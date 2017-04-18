В пригороде Хабаровска из-за проблем с шамбо не могут сдать дом

В пригороде дальневосточной столицы застройщик «Солнечного города» создаёт, кроме коммунальных проблем, прямые неудобства своим дольщикам, затягивая сроки сдачи одного из домов. Руководство предприятия утверждает, что выявленные недостатки системы канализации и водоотведения не дают право ввести здание в эксплуатацию.

Несколько десятков семей пытаются заселиться в уже оплаченные квадратные метры дома № 39 в «Солнечном городе», но это не удаётся сделать на протяжении полутора лет. Потенциальные соседи по документам должны были получить свои квартиры в 2015 году, у некоторых в договорах указан 2016 год. Похоже, именно факт расхождения в датах поможет вывести застройщика на чистую воду. Если покупатели выполнили все условия договора, то строительная фирма отрекается от заявленных обязательств. Компания, в том числе, отказывается делать оплаченный людьми ремонт. Сложности возникают ещё и потому, что приходиться снимать жильё и одновременно платить ипотеку за фактически не существующую квартиру. До директора фирмы владельцы квартир пытаются достучаться, но попытки выйти на связь оказываются тщетны.

Редакции программы «Вести-Хабаровск» удалось найти неуловимого руководителя компании-застройщика и задать наболевший вопрос о том, почему дом № 39 стал долгостроем.

«У нас вопрос очистных возник. Мы чётко понимаем, что мы не получим ввод на дом в эксплуатацию, пока мы не закончим эти работы по очистным. Мы проплатили первую часть. ОНФ подключился. Хабаровский район помогает», — объяснила генеральный директор ООО «СК «Солнечная поляна» Надежда Лисун.

Однако в администрации Хабаровского района говорят, что за к ним за помощью коммерсант не обращался. Недоумение у чиновников вызывает и тот факт, как более 30 домов оказались сданы в эксплуатацию несколько лет назад.

«Это противоречит закону. И, я так понимаю, это одна из причин была, из-за которой были претензии к бывшему главе администрации сельского поселения Мирное. Существующее законодательство гласит, что многоквартирные дома в обязательном порядке должны быть подключены к централизованной системе водоотведения», — рассказал заместитель главы администрации Хабаровского муниципального района Олег Басов.

До 2016 года вопросами разрешения на строительство и на ввод в эксплуатацию занимались сельские поселения. С тех пор глава села Мирное сменился — ушёл он, по всей видимости, вместе с документацией по поводу строительства жилкомплекса «Солнечный город». Очередное обещание от застройщика о том, что ключи выдадут в конце мая, эксперты администрации Хабаровского района развеяли. Если подключение к очистным и будет, то не раньше августа.

Агентство ранее писало о проблемах «Солнечного города». Активисты ОНФ взялись за зловонные потоки, которые в марте текущего года разлились по улицам городка. Фронтовики устроили очную ставку между жителями, представителями застройщика и "управляйки". а также специалистами надзорных и контролирующих органов. Вопрос от жителей, где обещанная централизованная система отведения канализационных стоков, остаётся без ответа. При этом застройщик винит управляющую компанию в том, что та не передаёт собранные с людей деньги за вывоз шамбо. Представители «управляйки» заявляют, что это ложь, и все средства перечисляются в расчётно-кассовый центр. В надзорном ведомстве пообещали это проверить.

Кроме того в квартале имелись проблемы с электроснабжением. Эксперты обнаружили многочисленные нарушения правил установки трансформаторного оборудования — ошибки допустили при эксплуатации и возведении элементов снабжающей сети и подстанций в жилмассиве «Солнечный город». Строители не провели приёмосдаточные испытания оборудования и пусконаладочные проверки при сборке отдельных систем. По иску прокурора Хабаровского района суд обязал ОАО «ДРСК» — «Хабаровские электрические сети» непрерывно поставлять энергию в жилые дома злополучного квартала.