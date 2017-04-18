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У хабаровских школьников начались Всероссийские проверочные работы

У хабаровских школьников начались Всероссийские проверочные работы
На оценки выпускников в аттестате результаты контрольных не повлияют
5 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В Хабаровском крае сегодня, 18 апреля, стартовал цикл проверочных работ, которые напишут ученики 348 школ из 19 муниципальных образований. Испытания пройдут по русскому языку, математике, окружающему миру, истории, биологии, географии, физике, химии. В зависимости от предмета на написание отведут разное количество времени. В 4-х классах выполнение работ пройдёт в штатном режиме, в 5-х и 11-х классах — в пробном.

«Все школы, учащиеся которых напишут проверочные работы, зарегистрированы на специализированном ресурсе, — рассказала начальник отдела итоговой аттестации и оценки качества образования министерства образования и науки Хабаровского края Екатерина Кошельникова. — В личном кабинете педагоги получат зашифрованный архив с заданиями и пароль к нему. После мероприятия здесь же появятся ключи для проверки. В целом, проверочная работа будет напоминать рядовую контрольную, поводов для волнения у школьников и их родителей нет».

Выпускники 11-х классов должны выбрать предметы, по которым они будут проходить государственную итоговую аттестацию. Однако школьникам Хабаровского края разрешили сдавать ВПР по предметам, которые они выбрали для сдачи ЕГЭ. По информации пресс-службы министерства образования и науки региона, результаты работ не будут учитываться при выставлении годовых отметок по учебным дисциплинам и не повлияют на получение аттестата о среднем общем образовании.

«На оценку эти работы не влияют. Ни в 11-х классах, где контрольные пишут в пробном формате, ни в других, где это является обязательной работой — нигде», — подтвердила корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» директор гимназии № 6 Лилия Ночевная.

 
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