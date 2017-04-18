Начальник Аяно-Майского отдела ГИБДД не умел оказывать медпомощь

В Хабаровском крае руководство районного отдела ГИБДД не проходило курсы по оказанию первой медицинской помощи. Именно этот факт заставил прокуратуру региона подать в суд на полицейского и обязать его обучиться навыкам спасения людей.

В условиях Аяно-Майского района, где лечебные учреждения находятся на значительном удалении от автомобильной трассы, крайне важно, чтобы дорожные инспекторы могли оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий. Недостатки в работе местной ДПС прокуратура выявила в ходе проверки, целью которой был надзор за соблюдением законодательства об охране здоровья граждан. Как оказалось, у начальника ОГИБДД ОМВД России по Аяно-Майскому району знаний и умений по оказанию первой медицинской помощи нет, несмотря на законодательно закреплённую обязанность правоохранителей оказывать доврачебную помощь.

Прокурор района подал в суд исковое заявление о понуждении отдела полиции организовать обучение начальника ГИБДД на курсах оказания первой медицинской помощи. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края. Решением Аяно-Майского районного суда исковые требования прокурора удовлетворены в полном объёме. Однако у полицейского есть шанс обжаловать данное решение, так как оно ещё не вступило в законную силу.