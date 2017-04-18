В Хабаровске всех желающих бесплатно накормили пасхальными пирогами

В этом году вкусностей принесли вдвое больше, чем в прошлом

В дальневосточной столице в минувшие выходные снова накрыли стол перед Градо-Успенским собором на Комсомольской площади. На акцию «Пасхальный пирог» участники принесли в два раза больше выпечки, чем в прошлом году. Воспитанники детского дома № 4 пришли с двумя собственноручно приготовленными пирогами.

«Мы сначала замешивали тесто, потом сахар и корицу, заворачивали в булочки, потом на противень ставили — и в печку», — рассказал корреспонденту программы «Вести-Хабаровск» воспитанник детского дома № 4 Роман.

Подростки не только испекли вкусное угощение, но и остались в храме помогать — встречать гостей и расставлять выпечку на длинном столе. В этот день хабаровчане могли попробовать пироги с яблоками, брусникой и клюквой, с черносмородиновым, клубничным и малиновым вареньем, а также шоколадом. Жители города отведали выпечку с бараниной, красной рыбой и капустой.

Как писало РИА «Восток-Медиа», инициаторами акции стали Хабаровская епархия и краевой Союз женщин. В этом году участие в акции приняли не только частные заведения общепита, но и государственные организации — например, врачи городских поликлиник. Также для «Пасхального пирога» наготовили вкусностей обычные горожане, стараясь на мероприятии не привлекать к себе особого внимания.

«Если в прошлом году приносили и храмы, и многодетные семьи из клуба «Ландыши», то в этом году приносили просто граждане и жители города Хабаровска, которые приходили и просто даже не говорили, кто они такие. «Это от нашей семьи вот такой-то пирог». И это было очень приятно», — сообщила председатель Союза женщин Хабаровского края Валентина Мешкова.