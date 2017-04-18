В пригороде Хабаровска в квартире взорвался аккумулятор

Сегодня вторник, 18 апреля 2017 года, 12:12
Конкурс речных перевозчиков в Хабаровске прошёл для одного участника
Конкурс речных перевозчиков в Хабаровске прошёл для одного участника
Самый богатый приморский депутат в Госдуме заработал 50 миллионов
Самый богатый приморский депутат в Госдуме заработал 50 миллионов
Въезд в свободный порт Владивосток станет проще
Въезд в свободный порт Владивосток станет проще
Пьяный приморец поджёг свою квартиру и любовался пожаром с улицы
Пьяный приморец поджёг свою квартиру и любовался пожаром с улицы
"Луч" крупно проиграл "Спартаку", но находится в безопасности
"Луч" крупно проиграл "Спартаку", но находится в безопасности
Регионы:


Популярное
вчера, 16:47
Стали известны доходы сенаторов от Приморского края
вчера, 15:44
Студентка из Владивостока стала самым красивым юристом страны
вчера, 16:19
Стихия нанесла первый удар по Приморью
вчера, 14:27
Единоросс Галуст Ахоян снова стал самым богатым приморским депутатом
вчера, 16:40
Поездка в пит-стоп во Владивостоке закончилась ДТП
вчера, 17:28
Кадровые перестановки встряхнули администрацию Владивостока
вчера, 14:54
Атлеты и бизнес обсудили рынок спортивного страхования
вчера, 14:34
В Приморье краболов "пленили" без шанса на оправдание
вчера, 17:48
Мария Науэн довела до слёз своих земляков в Приморье
сегодня, 09:53
Пьяный приморец поджёг свою квартиру и любовался пожаром с улицы

Обсуждаемое
вчера, 14:27
19

Единоросс Галуст Ахоян снова стал самым богатым приморским депутатом
вчера, 16:47
12

Стали известны доходы сенаторов от Приморского края
вчера, 18:11
8

Владивосток побил рекорд сталинских времён
вчера, 15:44
6

Студентка из Владивостока стала самым красивым юристом страны
вчера, 17:28
6

Кадровые перестановки встряхнули администрацию Владивостока
сегодня, 10:33
4

Самый богатый приморский депутат в Госдуме заработал 50 миллионов
вчера, 19:18
3

Дмитрий Медведев опубликовал декларацию о доходах за 2016 год
вчера, 14:34
3

В Приморье краболов "пленили" без шанса на оправдание
вчера, 19:48
2

Президент Путин рассказал о доходах за 2016 год
вчера, 12:39
2

В Надеждинском районе начнут строить очистные сооружения
Народный топ новостей

Гость
Митя Фомин: столица Приморья задаёт тон и формирует тренды 14.04.2017
Митя Фомин: столица Приморья задаёт тон и формирует тренды
Иван Аврах: регионам не стоит вариться в собственном соку 07.04.2017
Иван Аврах: регионам не стоит вариться в собственном соку

Актуально
Военная техника стягивается из Хабаровского края в Приморье 16.04.2017
Военная техника стягивается из Хабаровского края в Приморье
Олег Кожемяко – Владимиру Путину: переходим от количества к качеству 14.04.2017
Олег Кожемяко – Владимиру Путину: переходим от количества к качеству
Во Владивостоке продемонстрировали рабочую версию "Бизнес класса" 11.04.2017
Во Владивостоке продемонстрировали рабочую версию "Бизнес класса"


Опрос

Кому бы вы присвоили звание «Почётный гражданин Владивостока»?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 1422



Система Orphus

В пригороде Хабаровска в квартире взорвался аккумулятор

В пригороде Хабаровска в квартире взорвался аккумулятор
Из-за детонации батареи произошёл пожар
только что
Происшествия | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: pixabay.com

В ночь на вторник в пригороде краевой столицы произошёл пожар в многоквартирном доме, в результате которого пострадал один человек. По предварительной версии, причиной возгорания стал взрыв аккумуляторной батареи. Сегодня, 18 апреля, около 5:00 на пульт диспетчера пожарной охраны поступил вызов о том, что из квартиры на втором этаже в доме по улице Клубная села Тополево идёт густой чёрный дым. За мгновение до этого жители почувствовали мощный хлопок.

К месту происшествия незамедлительно выехали все службы оперативного реагирования — огнеборцы, спасатели, скорая помощь, аварийные бригады коммунальных служб. Работа нашлась для всех.

В первую очередь пожарные и специалисты МЧС организовали эвакуацию людей из квартиры, где случилось ЧП, а также соседей — их жилища наполнил густой едкий дым. Некоторых выводили по лестничным маршам в специальных кислородных масках, так как подъезд заполнился угарным газом — самостоятельно спуститься на первый этаж было невозможно. Кто-то ещё до приезда караулов успел сам выйти на улицу. Спасённого из огня мужчину госпитализировали с ожогами разной степени тяжести. Помощь врачей больше никому не понадобилась, пострадавших среди соседей нет.

После того как спасённые люди оказались на свежем воздухе, огнеборцы приступили к тушению пожара. Спустя несколько минут пламя взяли под контроль, открытое горение ликвидировали спустя час. Ещё столько же времени понадобилось для того, чтобы пролить все конструкции и убедиться в том, что в квартире не осталось скрытых очагов пламени.   

«По предварительным данным, пожар случился из-за разрыва аккумуляторной батареи, которая ночью стояла на зарядке в этой квартире. Скорее всего, произошёл перезаряд и получилось воспламенение каких-то элементов батареи. В результате детонации оказались повреждены стены между смежными квартирами на втором этаже — той, в которой произошёл пожар и соседней. Сейчас обстоятельства выясняют дознаватели МЧС: проводится опрос жителей, очевидцев, осмотр места происшествия. На данный момент точных данных нет, так как предстоит ещё целый комплекс мер по установлению подлинных причин происшествия», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» сотрудник пресс-службы главного управления МЧС России по краю Екатерина Потворова.

Взрыв бытового газа в качестве основной причины происшествия не рассматривается — дом не подключён к централизованной подаче голубого топлива. Общая площадь пожара составила 30 квадратных метров.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru