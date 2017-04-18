В пригороде Хабаровска в квартире взорвался аккумулятор

В ночь на вторник в пригороде краевой столицы произошёл пожар в многоквартирном доме, в результате которого пострадал один человек. По предварительной версии, причиной возгорания стал взрыв аккумуляторной батареи. Сегодня, 18 апреля, около 5:00 на пульт диспетчера пожарной охраны поступил вызов о том, что из квартиры на втором этаже в доме по улице Клубная села Тополево идёт густой чёрный дым. За мгновение до этого жители почувствовали мощный хлопок.

К месту происшествия незамедлительно выехали все службы оперативного реагирования — огнеборцы, спасатели, скорая помощь, аварийные бригады коммунальных служб. Работа нашлась для всех.

В первую очередь пожарные и специалисты МЧС организовали эвакуацию людей из квартиры, где случилось ЧП, а также соседей — их жилища наполнил густой едкий дым. Некоторых выводили по лестничным маршам в специальных кислородных масках, так как подъезд заполнился угарным газом — самостоятельно спуститься на первый этаж было невозможно. Кто-то ещё до приезда караулов успел сам выйти на улицу. Спасённого из огня мужчину госпитализировали с ожогами разной степени тяжести. Помощь врачей больше никому не понадобилась, пострадавших среди соседей нет.

После того как спасённые люди оказались на свежем воздухе, огнеборцы приступили к тушению пожара. Спустя несколько минут пламя взяли под контроль, открытое горение ликвидировали спустя час. Ещё столько же времени понадобилось для того, чтобы пролить все конструкции и убедиться в том, что в квартире не осталось скрытых очагов пламени.

«По предварительным данным, пожар случился из-за разрыва аккумуляторной батареи, которая ночью стояла на зарядке в этой квартире. Скорее всего, произошёл перезаряд и получилось воспламенение каких-то элементов батареи. В результате детонации оказались повреждены стены между смежными квартирами на втором этаже — той, в которой произошёл пожар и соседней. Сейчас обстоятельства выясняют дознаватели МЧС: проводится опрос жителей, очевидцев, осмотр места происшествия. На данный момент точных данных нет, так как предстоит ещё целый комплекс мер по установлению подлинных причин происшествия», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» сотрудник пресс-службы главного управления МЧС России по краю Екатерина Потворова.

Взрыв бытового газа в качестве основной причины происшествия не рассматривается — дом не подключён к централизованной подаче голубого топлива. Общая площадь пожара составила 30 квадратных метров.