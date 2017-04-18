Хабаровчане смогут доехать до своих дач на автобусах с 1 мая

В краевом центре определились сроки начала автобусных перевозок до дачных участков. Жители дальневосточной столицы смогут воспользоваться этим видом транспорта с 1 мая. Цены по сравнению с прошлым годом не изменятся, они по-прежнему зависят от протяжённости пути. Эта информация прозвучала сегодня, 18 апреля, на заседании комитета по городскому хозяйству хабаровской Думы.

«Перевозка пассажиров на сезонных пригородных маршрутах к дачным участкам начнётся 1 мая 2017 года. На 12 сезонных маршрутах будут выполняться в будние дни 123 рейса, в выходные — 191 рейс. Стоимость проезда установлена комитетом по ценам и тарифам в 2015 году. Она составляет 1 рубль 96 копеек за один километр пути. Минимальный проезд составляет 22 рубля — это на 116-м маршруте, максимальный тариф — на 117-м — 79 рублей 50 копеек», — рассказала заместитель начальника городского управления транспорта Ольга Симакова.





Некоторые дачники могут рассчитывать на компенсацию части затрат на проезд. Льготникам окажут адресную материальную помощь, её размер зависит от того, сколько раз хабаровчанин прокатился на общественном транспорте к своему участку.

«На автомобильном транспорте — в размере разницы между стоимостью проезда в городском транспорте и тарифах на проезд в пригородном, но не более, чем за 16 разовых поездок в месяц, совершённых в период с 1 мая по 31 октября. На водном транспорте внутригородского сообщения — в размере 50 % от затрат, но не более, чем за 16 разовых поездок в месяц, совершённых за тот же период», — сообщила Ольга Симакова.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», водный транспорт до дачных участков начнёт ходить 29 апреля. Об этом ранее заявлял сам предприниматель, руководитель ЗАО «Амурские пассажирские перевозки» Игорь Меерсон, а также депутаты краевой Думы. Теперь же, когда результаты конкурса на право переправлять людей на левый берег Амура стали известны, эту информацию подтвердили представители городского управления транспорта.