В районе имени Лазо автолюбитель стал жертвой двух угонщиц

Две ранее судимые жительницы района имени Лазо решили в очередной раз нарушить закон и угнали чужой автомобиль. Женщин привлекла иномарка, припаркованная возле одного из домов в селе Бичевая. Покатавшись, злоумышленницы бросили машину недалеко от места, где её украли.

С заявлением о пропаже транспортного средства в районное отделение полиции обратился мужчина. Он пояснил, что неизвестные преступники угнали автомобиль, ранее припаркованный у его дома в селе Бичевая. Общий ущерб потерпевший оценил в 100 тысяч рублей. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отделения МВД России по району имени Лазо задержали двух подозреваемых 1986 и 1987 годов рождения. Обе женщины в прошлом были судимы и отбывали заключение в местах лишения свободы.

Машину потерпевшего обнаружили припаркованной у другого дома в этом же посёлке. Правоохранители вернули её владельцу.

«В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение транспортным средством», — сообщили в пресс-службе управления МВД России по Хабаровскому краю.

Злоумышленницы в настоящее время находятся под подпиской о невыезде.