В районе имени Лазо автолюбитель стал жертвой двух угонщиц

Сегодня вторник, 18 апреля 2017 года, 12:04
Конкурс речных перевозчиков в Хабаровске прошёл для одного участника
Конкурс речных перевозчиков в Хабаровске прошёл для одного участника
Самый богатый приморский депутат в Госдуме заработал 50 миллионов
Самый богатый приморский депутат в Госдуме заработал 50 миллионов
Въезд в свободный порт Владивосток станет проще
Въезд в свободный порт Владивосток станет проще
Пьяный приморец поджёг свою квартиру и любовался пожаром с улицы
Пьяный приморец поджёг свою квартиру и любовался пожаром с улицы
"Луч" крупно проиграл "Спартаку", но находится в безопасности
"Луч" крупно проиграл "Спартаку", но находится в безопасности
Регионы:


Популярное
вчера, 16:47
Стали известны доходы сенаторов от Приморского края
вчера, 15:44
Студентка из Владивостока стала самым красивым юристом страны
вчера, 16:19
Стихия нанесла первый удар по Приморью
вчера, 14:27
Единоросс Галуст Ахоян снова стал самым богатым приморским депутатом
вчера, 16:40
Поездка в пит-стоп во Владивостоке закончилась ДТП
вчера, 17:28
Кадровые перестановки встряхнули администрацию Владивостока
вчера, 12:12
В столице Приморья готовятся к худшему
вчера, 14:54
Атлеты и бизнес обсудили рынок спортивного страхования
вчера, 14:34
В Приморье краболов "пленили" без шанса на оправдание
вчера, 17:48
Мария Науэн довела до слёз своих земляков в Приморье

Обсуждаемое
вчера, 14:27
19

Единоросс Галуст Ахоян снова стал самым богатым приморским депутатом
вчера, 16:47
12

Стали известны доходы сенаторов от Приморского края
вчера, 18:11
8

Владивосток побил рекорд сталинских времён
вчера, 15:44
6

Студентка из Владивостока стала самым красивым юристом страны
вчера, 17:28
6

Кадровые перестановки встряхнули администрацию Владивостока
сегодня, 10:33
4

Самый богатый приморский депутат в Госдуме заработал 50 миллионов
вчера, 19:18
3

Дмитрий Медведев опубликовал декларацию о доходах за 2016 год
вчера, 14:34
3

В Приморье краболов "пленили" без шанса на оправдание
вчера, 19:48
2

Президент Путин рассказал о доходах за 2016 год
вчера, 12:39
2

В Надеждинском районе начнут строить очистные сооружения
Народный топ новостей

Гость
Митя Фомин: столица Приморья задаёт тон и формирует тренды 14.04.2017
Митя Фомин: столица Приморья задаёт тон и формирует тренды
Иван Аврах: регионам не стоит вариться в собственном соку 07.04.2017
Иван Аврах: регионам не стоит вариться в собственном соку

Актуально
Военная техника стягивается из Хабаровского края в Приморье 16.04.2017
Военная техника стягивается из Хабаровского края в Приморье
Олег Кожемяко – Владимиру Путину: переходим от количества к качеству 14.04.2017
Олег Кожемяко – Владимиру Путину: переходим от количества к качеству
Во Владивостоке продемонстрировали рабочую версию "Бизнес класса" 11.04.2017
Во Владивостоке продемонстрировали рабочую версию "Бизнес класса"


Опрос

Кому бы вы присвоили звание «Почётный гражданин Владивостока»?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 1421



Система Orphus

В районе имени Лазо автолюбитель стал жертвой двух угонщиц

В районе имени Лазо автолюбитель стал жертвой двух угонщиц
Женщины забрали машину, которую он припарковал возле дома
полчаса назад
Общество | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: pixabay.com

Две ранее судимые жительницы района имени Лазо решили в очередной раз нарушить закон и угнали чужой автомобиль. Женщин привлекла иномарка, припаркованная возле одного из домов в селе Бичевая. Покатавшись, злоумышленницы бросили машину недалеко от места, где её украли.

С заявлением о пропаже транспортного средства в районное отделение полиции обратился мужчина. Он пояснил, что неизвестные преступники угнали автомобиль, ранее припаркованный у его дома в селе Бичевая. Общий ущерб потерпевший оценил в 100 тысяч рублей. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отделения МВД России по району имени Лазо задержали двух подозреваемых 1986 и 1987 годов рождения. Обе женщины в прошлом были судимы и отбывали заключение в местах лишения свободы.

Машину потерпевшего обнаружили припаркованной у другого дома в этом же посёлке. Правоохранители вернули её владельцу.

«В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение транспортным средством», — сообщили в пресс-службе управления МВД России по Хабаровскому краю.

Злоумышленницы в настоящее время находятся под подпиской о невыезде.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru