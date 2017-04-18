Найденные в Хабаровске части лап принадлежали бурому медведю

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Стражи правопорядка ничего криминального не нашли
|Фото: rosa-wolke.livejournal.com
В дальневосточной столице проверяют факт найденных в Южном микрорайоне лап медведя. Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало о том, как около мусорных баков во дворе дома № 27 по улице Рокоссовского их обнаружила местная жительница. Горожанка сообщила о находке в социальных сетях, но не стала обращаться в полицию. Оперативники самостоятельно инициировали проверку по факту размещённой в Интернете информации. Однако специалисты регионального комитета охотничьего хозяйства ничего противозаконного в инциденте не увидели.
Охотоведы уже провели необходимые исследования и пришли к выводу, что никакого криминала в находке нет. Лапы принадлежали бурому медведю. Отстрел этого вида животного разрешён — сезон охоты начинается весной и заканчивается летом.
«Полицейские привезли лапу, одну, для определения вида животного, которому она принадлежала. Мы им уже направили заключение — лапа принадлежала бурому медведю, особи примерно двух-трёх лет. Бурый медведь не находится в Красной книге, охота разрешена на него, и на гималайского — тоже. Сезон охоты на медведя открыт — здесь ничего противозаконного нет. Просто тому, кто добыл медведя, лапы оказались не нужны и их выбросили», — рассказал агентству начальник отдела сохранения объектов животного мира комитета охотничьего хозяйства Минприроды региона Юрий Колпак.