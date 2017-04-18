Найденные в Хабаровске части лап принадлежали бурому медведю

В дальневосточной столице проверяют факт найденных в Южном микрорайоне лап медведя. Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало о том, как около мусорных баков во дворе дома № 27 по улице Рокоссовского их обнаружила местная жительница. Горожанка сообщила о находке в социальных сетях, но не стала обращаться в полицию. Оперативники самостоятельно инициировали проверку по факту размещённой в Интернете информации. Однако специалисты регионального комитета охотничьего хозяйства ничего противозаконного в инциденте не увидели.

«Сотрудники отдела полиции № 2 города Хабаровска выехали по указанному адресу — лапы нашли. Их передали охотоведам для проведения соответствующей экспертизы. По результатам этой экспертизы сотрудники полиции примут соответствующее решение. Проверка по факту находки фрагментов лап идёт, но для того, чтобы принять какое-то решение, нужна экспертиза», — сообщила корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» сотрудник пресс-службы городского управления МВД Юлия Прокофьева.

Охотоведы уже провели необходимые исследования и пришли к выводу, что никакого криминала в находке нет. Лапы принадлежали бурому медведю. Отстрел этого вида животного разрешён — сезон охоты начинается весной и заканчивается летом.

«Полицейские привезли лапу, одну, для определения вида животного, которому она принадлежала. Мы им уже направили заключение — лапа принадлежала бурому медведю, особи примерно двух-трёх лет. Бурый медведь не находится в Красной книге, охота разрешена на него, и на гималайского — тоже. Сезон охоты на медведя открыт — здесь ничего противозаконного нет. Просто тому, кто добыл медведя, лапы оказались не нужны и их выбросили», — рассказал агентству начальник отдела сохранения объектов животного мира комитета охотничьего хозяйства Минприроды региона Юрий Колпак.