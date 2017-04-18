Сегодня вторник, 18 апреля 2017 года, 10:51
Конкурс речных перевозчиков в Хабаровске прошёл для одного участника
Конкурс речных перевозчиков в Хабаровске прошёл для одного участника
Самый богатый приморский депутат в Госдуме заработал 50 миллионов
Самый богатый приморский депутат в Госдуме заработал 50 миллионов
Въезд в свободный порт Владивосток станет проще
Въезд в свободный порт Владивосток станет проще
Пьяный приморец поджёг свою квартиру и любовался пожаром с улицы
Пьяный приморец поджёг свою квартиру и любовался пожаром с улицы
"Луч" крупно проиграл "Спартаку", но находится в безопасности
"Луч" крупно проиграл "Спартаку", но находится в безопасности
Регионы:


Популярное
вчера, 16:47
Стали известны доходы сенаторов от Приморского края
вчера, 16:19
Стихия нанесла первый удар по Приморью
вчера, 15:44
Студентка из Владивостока стала самым красивым юристом страны
вчера, 14:27
Единоросс Галуст Ахоян снова стал самым богатым приморским депутатом
вчера, 16:40
Поездка в пит-стоп во Владивостоке закончилась ДТП
вчера, 17:28
Кадровые перестановки встряхнули администрацию Владивостока
вчера, 12:12
В столице Приморья готовятся к худшему
вчера, 14:54
Атлеты и бизнес обсудили рынок спортивного страхования
вчера, 14:34
В Приморье краболов "пленили" без шанса на оправдание
вчера, 11:58
Во Владивостоке полностью встала дорога к фуникулёру

Обсуждаемое
вчера, 14:27
17

Единоросс Галуст Ахоян снова стал самым богатым приморским депутатом
вчера, 16:47
12

Стали известны доходы сенаторов от Приморского края
вчера, 11:33
9

Пожары охватили практически всё Приморье
вчера, 18:11
8

Владивосток побил рекорд сталинских времён
вчера, 17:28
6

Кадровые перестановки встряхнули администрацию Владивостока
вчера, 15:44
4

Студентка из Владивостока стала самым красивым юристом страны
вчера, 19:18
3

Дмитрий Медведев опубликовал декларацию о доходах за 2016 год
вчера, 14:34
3

В Приморье краболов "пленили" без шанса на оправдание
вчера, 19:48
2

Президент Путин рассказал о доходах за 2016 год
вчера, 12:39
2

В Надеждинском районе начнут строить очистные сооружения
Народный топ новостей

Гость
Митя Фомин: столица Приморья задаёт тон и формирует тренды 14.04.2017
Митя Фомин: столица Приморья задаёт тон и формирует тренды
Иван Аврах: регионам не стоит вариться в собственном соку 07.04.2017
Иван Аврах: регионам не стоит вариться в собственном соку

Актуально
Военная техника стягивается из Хабаровского края в Приморье 16.04.2017
Военная техника стягивается из Хабаровского края в Приморье
Олег Кожемяко – Владимиру Путину: переходим от количества к качеству 14.04.2017
Олег Кожемяко – Владимиру Путину: переходим от количества к качеству
Во Владивостоке продемонстрировали рабочую версию "Бизнес класса" 11.04.2017
Во Владивостоке продемонстрировали рабочую версию "Бизнес класса"


Опрос

Кому бы вы присвоили звание «Почётный гражданин Владивостока»?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 1417



Система Orphus

Конкурс речных перевозчиков в Хабаровске прошёл для одного участника

Конкурс речных перевозчиков в Хабаровске прошёл для одного участника
Предприятие Игоря Меерсона стало абсолютным победителем
только что
Общество | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: РИА "Восток-Медиа"

В дальневосточной столице завершился конкурс речных перевозчиков, победителем из которого вышел единственный участник — ЗАО «Амурские пассажирские перевозки». Представители управления транспорта администрации Хабаровска заверили горожан, что ситуация находится под контролем и сроки начала курсирования теплоходов сорваны не будут.

«Перевозки по речным внутригородским маршрутам будут осуществляться тремя маршрутами: на острова Большой Уссурийский, Дачный и Кабельный. Расписание судов, количество рейсов и время их отправления планируются по прошлому году. На эти цели из бюджета выделены 30 миллионов 827 тысяч рублей. Победителем признан единственный участник, который подал заявку — это ЗАО «Амурские пассажирские перевозки». 24 апреля будет подписан муниципальный контракт на осуществление перевозок», — рассказала заместитель начальника городского управления транспорта Ольга Симакова.


 

Итоги аукциона она озвучила на заседании комитета по городскому хозяйству хабаровской Думы. Окончательную стоимость проезда на теплоходах комитет по ценам и тарифам ещё не утвердил, с ней обещают определиться после 20 апреля. На вопросы от депутатов о том, начнутся ли перевозки по Амуру к майским праздникам, в период начала активности дачников, представитель управления транспорта ответила утвердительно.

«24 апреля контракт будет подписан, 29 апреля начнётся навигация. Сомнений в этом нет», — заверила Ольга Симакова.


 

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», сам перевозчик заявлял о тех же сроках начала летней навигации. По словам руководителя ЗАО «Амурские пассажирские перевозки» Игоря Меерсона, по состоянию на 7 апреля в фирме к выпуску на линии были готовы почти все теплоходы. У компании имеется также резервное судно, которое будет перевозить пассажиров в случае, если их окажется больше, чем ожидается. Депутаты краевой Думы заявляли, что суда начнут курсировать 29 апреля. Как сообщил заместитель председателя регионального парламента Юрий Матвеев, напряжённость между руководством компании и городской администрацией сейчас снята.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru