Конкурс речных перевозчиков в Хабаровске прошёл для одного участника

В дальневосточной столице завершился конкурс речных перевозчиков, победителем из которого вышел единственный участник — ЗАО «Амурские пассажирские перевозки». Представители управления транспорта администрации Хабаровска заверили горожан, что ситуация находится под контролем и сроки начала курсирования теплоходов сорваны не будут.

«Перевозки по речным внутригородским маршрутам будут осуществляться тремя маршрутами: на острова Большой Уссурийский, Дачный и Кабельный. Расписание судов, количество рейсов и время их отправления планируются по прошлому году. На эти цели из бюджета выделены 30 миллионов 827 тысяч рублей. Победителем признан единственный участник, который подал заявку — это ЗАО «Амурские пассажирские перевозки». 24 апреля будет подписан муниципальный контракт на осуществление перевозок», — рассказала заместитель начальника городского управления транспорта Ольга Симакова.





Итоги аукциона она озвучила на заседании комитета по городскому хозяйству хабаровской Думы. Окончательную стоимость проезда на теплоходах комитет по ценам и тарифам ещё не утвердил, с ней обещают определиться после 20 апреля. На вопросы от депутатов о том, начнутся ли перевозки по Амуру к майским праздникам, в период начала активности дачников, представитель управления транспорта ответила утвердительно.

«24 апреля контракт будет подписан, 29 апреля начнётся навигация. Сомнений в этом нет», — заверила Ольга Симакова.





Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», сам перевозчик заявлял о тех же сроках начала летней навигации. По словам руководителя ЗАО «Амурские пассажирские перевозки» Игоря Меерсона, по состоянию на 7 апреля в фирме к выпуску на линии были готовы почти все теплоходы. У компании имеется также резервное судно, которое будет перевозить пассажиров в случае, если их окажется больше, чем ожидается. Депутаты краевой Думы заявляли, что суда начнут курсировать 29 апреля. Как сообщил заместитель председателя регионального парламента Юрий Матвеев, напряжённость между руководством компании и городской администрацией сейчас снята.