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Наглый юноша ограбил хабаровчанку на автобусной остановке

Наглый юноша ограбил хабаровчанку на автобусной остановке
Он вырвал у неё сумку с деньгами и гаджетом
полчаса назад
Происшествия | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

В дальневосточной столице сотрудники полиции задержали местного жителя, которого подозревают в грабеже. Молодой человек уже несколько раз нарушал закон — на его счету это четвёртая попытка преступления.

К стражам правопорядка за помощью обратилась хабаровчанка. Женщина рассказала, что вечером возвращалась с работы домой. На остановке общественного транспорта к ней подошёл неизвестный и резким движением вырвал из рук сумку, в которой находились денежные средства и мобильный телефон. Ущерб заявительница оценила в сумму порядка 65 тысяч рублей.

Женщина сумела указать, в каком направлении скрылся злоумышленник. По горячим следам правоохранители задержали 21-летнего фигуранта и доставили его в городской отдел полиции № 2, где хабаровчанка уверенно опознала грабителя.

Ранее молодого человека трижды привлекали к уголовной ответственности за кражи и грабёж. Похищенное у женщины имущество он успел продать случайному прохожему, а деньги потратил.

Подозреваемого водворили в изолятор временного содержания. Меру пресечения ему изберёт суд. Стражи правопорядка проверяют, был ли 21-летний фигурант причастен к аналогичным преступлениям.

«Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабёж». Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы сроком до четырёх лет», — уточнили в пресс-службе управления МВД России по Хабаровскому краю.

 
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