Хабаровские каратисты триумфально выступили на первенстве мира

Юные каратисты из дальневосточной столицы собрали медальный урожай на первенстве мира в Токио. Впервые представитель краевого центра завоевал титул сильнейшего среди спортсменов в возрасте до 12 лет — десятилетний Богдан Сударушкин стал первым в весовой категории до 35 килограммов. Также хабаровчане заняли два вторых и одно третье место.

В составе российской сборной на первенстве мира выступили 12 спортсменов Хабаровского края. Всего же участие в турнире приняли 2 500 бойцов. Соперниками дальневосточников стали представители Ирана, Украины и Японии.

«К этому турниру мы готовились восемь месяцев. Могли, конечно, выиграть и больше медалей. Многие наши спортсмены проиграли будущим чемпионам и заняли пятые-шестые места в своих весовых категориях. Сказалась усталость детей: всё-таки в их возрасте провести больше пяти боёв за один день сложно для организма», — рассказал корреспонденту РИА «Восток Медиа» тренер спортсменов Роман Семченко.

Один из самых юных участников Дмитрий Стёпин стал серебряным призёром соревнований, а Давид Чиковани — бронзовым среди бойцов в возрасте до десяти лет. Ещё одну серебряную медаль на первенстве мира в элитной категории среди юношей 16-17 лет завоевал Дмитрий Бельды. В финале он уступил россиянину Роману Пархоменко.

Агентство писало, что путёвки на эти соревнования хабаровчане завоевали в конце марта на первенстве России по киокусинкай среди юношей и девушек, которое прошло в Московском центре боевых искусств.