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В Хабаровском зоосаде появились маленькие волки и редкие лисята

В Хабаровском зоосаде появились маленькие волки и редкие лисята
Сотрудники учреждения подсчитывают новичков, родившихся этой весной
только что
Общество | Хабаровский край
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Фото: зоосад "Приамурский"

В зоосаде «Приамурский» имени Всеволода Сысоева очередное пополнение — весной малыши появились у канадских волков и серебристо-чёрных лис. Последних показали посетителям, а прибавление в семье более серьёзных хищников хабаровчане увидят нескоро — родители не подпускают к волчатам сотрудников зоосада.

Шесть лисят пока находятся в «Приамурском», но позже их раздадут в зоопарки и частным лицам, поскольку в хабаровском учреждении их и так много — приплод семейство приносит каждый год. Мамы с детёнышами находятся в отдельных вольерах, им выдают больше мяса и курицы.

«Лисята ещё находятся с мамой, но крупные, крепкие, поэтому мы их показали посетителям. У людей, особенно у взрослых, был щенячий восторг. Волчат не выносим, потому что мамка их кормит, не подпускает. Их родилось пятеро», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» директор зоосада Андрей Долин.

Ранее агентство писало, что пополнение в семействе произошло у пары бурых медведей. Это уже 24-й малыш Маши и Балу.

Новичками стали и две японские макаки — Абу и Азиат. Их в зоосад привезли из Ижевска на прошлой неделе. Они живут в одном вольере с другими сородичами и уже успели адаптироваться. В ближайшее время в «Приамурском» может появиться ещё один новый обитатель, но какое это будет животное, руководство учреждения пока держит в секрете.

 
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