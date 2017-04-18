В Хабаровске на аукцион выставили озеро в Южном микрорайоне

Власти Хабаровского края впервые выставили на аукцион озеро. К нему прилагается земельный участок. Также на торгах желающие могут посостязаться за право владения старинным особняком в центре дальневосточной столицы.

Водоём, который расположен в южной части города, граничит с территорией Дворца культуры и спорта «Русь» — для бизнесменов это очень привлекательная перспектива. Собственник земли — Фонд имущества правительства региона — предъявляет к претендентам на объект особые требования. Во-первых, в собственность землю с озером власти не отдают, это позволит контролировать арендатора и его деятельность. Во-вторых, участок выдаётся только с целью использования под культурное назначение — например, рыбалка или место отдыха для горожан. Первоначальная стоимость лота один миллион 860 тысяч рублей. Победит тот, кто предложит большую арендную плату. Первый договор собственник заключит на четыре года уже 21 апреля, тогда же и состоятся торги в краевом фонде имущества.

Ещё один аукцион пройдёт в мае — там желающие, которым позволит финансовое состояние, поборются за право собственности на старинный особняк. Памятник истории и архитектуры 1908 года постройки, жилой дом гласного городской Думы Николая Сыромятникова, Фонд имущества выставляет с первоначальной ценой в 11 миллионов 393 тысячи рублей. В стоимость также входит восемь соток земли рядом с постройкой.

«Лот интересен в первую очередь местоположением, он находится в 100 метрах от площади Ленина, самый центр города, двухэтажное кирпичное здание, и самое привлекательное — его невысокая стоимость», — рассказал корреспонденту программы «Вести-Хабаровск» председатель Фонда имущества Хабаровского края Алексей Тюркин.