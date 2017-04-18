Хабаровские радиолюбители сегодня первыми отметят свой праздник

Ежегодно 18 апреля большой отряд энтузиастов-радиолюбителей во всём мире отмечает свой «профессиональный» праздник. Общества, секции, кружки ценителей этого хобби в России рассказывают о работе единомышленников и популяризируют интеллектуальное занятие. Дату Всемирного дня радиолюбителя выбрали не случайно — 18 апреля 1925 года в Париже основали международный союз для тех, кто увлечён этим занятием.





Каждый год Всемирный день радиолюбителя проводится под определённым девизом. Например, в 2007 году таковым стал лозунг «Расширение мира радиосвязей», в 2010 году — слова «Сочетание опыта коммуникации с современными цифровыми технологиями», а в 2013 году праздник был посвящён столетию со дня первого использования любительского радио в чрезвычайной ситуации. По оценкам некоторых специалистов, XXI век станет поистине веком радиолюбителей, а число увлечённых «перешагнет» сегодняшний трёхмиллионный рубеж.





Большинство технологий, которыми мы, не задумываясь, пользуемся в повседневной жизни, сначала исследовали радиолюбители. В первую очередь это относится к сотовым телефонам. В последние годы невероятно быстро развиваются цифровые коммуникации. Во второй половине 1980-х годов, наряду с внедрением и возрастающей популярностью персональных компьютеров, дебютировал первый любительский цифровой режим коммуникации — AMTOR. С его помощью появилась возможность безошибочно передавать тексты.





Многие выдающиеся инженеры и специалисты-электронщики начинали свой профессиональный путь в обществах радиолюбителей. Изобретения и технологии, получившие «путёвку в жизнь» из их рук, по прошествии даже многих лет не потеряли свою актуальность — нашими надёжными помощниками являются радио- и телевизионные приёмники и передатчики, двухсторонние способы радиосвязи, адаптивные антенны и другие необходимые технологии.