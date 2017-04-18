Игроков хабаровского СКА поблагодарили за победу в меньшинстве

Главный тренер футбольного клуба «СКА-Хабаровск» Андрей Гордеев назвал матч, в котором его команда принимала «Зенит-2» из Санкт-Петербурга, тяжелейшим. Как уже сообщало РИА «Восток-Медиа», дальневосточники одержали победу с минимальным счётом, играя более половины встречи в меньшинстве.

















В том, что победа в этой встрече будет за хозяевами поля, болельщики практически не сомневались, зато хабаровские футболисты явно настраивались на непростую игру. Ранее команды встречались трижды, и два раза эти поединки заканчивались ничейным результатом. «Зенит-2» бьётся за право остаться в ФНЛ — от зоны вылета команду отделяет лишь две строчки в турнирной таблице. Для «красно-синих» потеря очков в перспективе означала очередное падение с третьего места: на пятки им наступает дубль «Спартака».

















На первых минутах матча казалось, что соперники вообще не горят желанием пробовать на прочность оборону друг друга: футболисты неспешно перекатывали мяч, предпочитая делать это на своей половине поля. Миновав первую десятиминутку, команды всё же приступили к атакующим действиям, однако подводила точность ударов. В тех случаях, когда мяч направлялся в створ ворот, на месте оказывались оба голкипера.

















Очень неприятный для СКА свисток раздался на 34 минуте встречи. Решение, принятое арбитром, далеко не все назвали бы верным — так или иначе, Денис Дедечко увидел перед собой красную карточку и покинул поле. Обескураженные таким развитием событий, хозяева на время прижались к собственным воротам.

















«После удаления пришлось вносить соответствующие коррективы в игру и отрадно, что ребята не просто доигрывали на удержание счёта, а внутри, каждый надеялся на победу. Команда ждала своего шанса на поле. Конечно, моментов было немного и где-то нам сопутствовала удача, но такая игра позволяет оттолкнуться и идти дальше», — сказал после игры наставник «красно-синих» Андрей Гордеев, поблагодарив своих подопечных за волю к победе.

















Проявить стойкость игрокам СКА пришлось ещё до перерыва: в добавленное к первому тайму время в их ворота назначили 11-метровый удар. К отметке подошёл Кирилл Погребняк — футболист «Зенита-2» бил в угол, но голкипер хабаровчан Александр Довбня направление удара угадал, записав на свой счёт красивый сейв.

















Во втором отрезке игры острых моментов было ещё меньше, чем до перерыва: инициативой, как и преимуществом в составе, владели гости, но повлиять на счёт на табло им не удавалось. Дальневосточники старались сорвать каждую атаку соперника, а опять-таки в добавленное время получили свой шанс. На этот раз пенальти был назначен в штрафной площадке петербуржцев, и Руслан Корян оказался точен. Отыгрываться «Зениту-2» уже было некогда.

















«Хозяева хорошо оборонялись, но у нас были моменты, которые мы к сожалению не реализовали. Наверное, нам не хватило агрессии впереди, а в конце матча нас в очередной раз подвела безалаберность. Не удаётся переломить психологию некоторых наших футболистов, которым, чтобы играть в основной команде "Зенита", надо ещё работать и работать», — прокомментировал встречу старший тренер гостей Владислав Радимов.

















Победив дома, СКА набрал 50 очков и сохранил за собой третью строчку турнирной таблицы. Следующую игру дальневосточники проведут 23 апреля на выезде с астраханским «Волгарём», а уже 29-го числа примут в Хабаровске «Спартак» из Нальчика.

















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