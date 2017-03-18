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Хабаровчане в третий раз массово порадовались итогам "Крымской весны"

Хабаровчане в третий раз массово порадовались итогам "Крымской весны"
Горожане не теряют интереса к событиям, повлекшим присоединение полуострова к России
сегодня, 17:10
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

На Комсомольской площади Хабаровска сегодня, 18 марта, в третий раз собрались горожане, чтобы отметить годовщину воссоединения Крыма с Россией. Традицию люди заложили в 2014-м, когда в этот день ещё были только известны итоги референдума жителей полуострова. С того времени, как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», горожане каждый год встречаются на площади возле памятника героям гражданской войны на Дальнем Востоке. Причём с годами интерес к этому событию не снижается — каждый раз собираются около пяти тысяч человек. Сегодняшний день не стал исключением.


 

 

 

 

Как и в минувшем году, празднование прошло в формате концерта, а не митинга, как, например, в 2015-м. Сейчас громкие слова со сцены никто уже не говорит, людям интереснее обсудить экономическое положение полуострова и возможность побывать на нём. При этом все пришедшие на концерт солидарны, что результаты «Крымской весны» стали логическим и верным решением.


 

 

 

 

«Событие, конечно, значимое: восторжествовала историческая справедливость. Волеизъявление народа — это основное для нашей страны. Сам я в Крыму ещё не был, но туда ездили наши казаки. И три года назад, и сейчас они оказывают активную поддержку жителям Крыма», — поделился с корреспондентом РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» атаман окружного казачьего общества края, войсковой старшина Игорь Колосов.


 

 

 

 

Студенты хабаровского государственного института культуры Родион Чепрасов и Владислав Меликов рассказали, что собираются по путёвке поехать в Крым летом этого года. Парни хотят убедиться, что полуостров стал частью родины, и полюбоваться красивым краем.


 

 

 

 
 
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