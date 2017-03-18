Улицу Ухтомского в Хабаровске спасли от подтопления

В дальневосточной столице ликвидировали подтопление на улице Ухтомского, на которое местные жители жаловались последние несколько месяцев. Специалисты отдела благоустройства проверили все коммуникации в окрестностях улиц Ленинградской — Синельникова — Батуевской ветки и выяснили, что территории подтапливались из-за трёх перемёрзших водопропускных труб и несанкционированных сбросов, предположительно, жителей частного сектора. Также выяснилось, что владельцы некоторых домов по улице Ухтомского возвели постройки в прибрежной зоне, практически в русле реки, хотя по закону это полоса общего пользования.

По информации пресс-службы администрации Хабаровска, чтобы ликвидировать подтопление, специалисты предприятий благоустройства и МУП «Водоканал» прочистили водоотводные трубы от снега и наледи, саму дорогу привели в первоначальное состояние. Сейчас специалисты проводят анализ воды, проходящей через коммуникации, чтобы установить точную причину выхода Правой Берёзовой из русла.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» ранее писало, что жители улицы Ухтомского оказались в плену вод в январе этого года. Люди обратились в администрацию Железнодорожного района, но ситуация не изменилась: источник порыва тогда не нашли, аварийные работы в феврале не проводили. Из-за разлива реки к домам не могли подъехать машины скорой помощи и водовозки.