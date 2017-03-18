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Пьяную работницу РЖД задержали на трамвайных рельсах в Хабаровске

Пьяную работницу РЖД задержали на трамвайных рельсах в Хабаровске
Девушка каталась по улицам ночного города "против шерсти"
полчаса назад
Происшествия | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В центральном районе краевой столицы сотрудники дорожно-патрульной службы минувшей ночью, 18 марта, задержали автоледи, серьёзно нарушившую ПДД. Сначала девушка выехала на дорогу с односторонним движением и двинулась не в том направлении, а потом решила прокатиться по трамвайным путям, не предназначенным для движения автомобилей. На рельсах водителя и задержали. На месте побывал корреспондент РИА «Восток-Медиа — Хабаровск».


 

 

Инцидент случился на Амурском бульваре на глазах у десятка инспекторов. Таких нарушений они не ожидали: рейдовое мероприятие, о котором население заранее информировали, направлено как раз на борьбу с нетрезвыми автолюбителями. Поэтому стражи порядка рассчитывали, что водителей в состоянии опьянения будет меньше. На задержанную сотрудницу ОАО «РЖД» составили протокол за езду в нетрезвом виде. Пока нарушения оформляли на бумаге, вместо документов на машину девушка предъявила служебное удостоверение.


 

Это не единственные водители, которым прошедшей ночью выписали штрафы за серьёзные нарушения. В Краснофлотском районе инспекторы ДПС остановили «распил», а также задержали двоих молодых людей, которые катались на чужой машине в нетрезвом виде и без водительских прав.


 

Результаты операции «Ночь» превзошли ожидания. Стражи правопорядка остановили 14 нетрезвых автолюбителей, двоих водителей без прав управления транспортным средством и восемь машин, которые доставили на штрафстоянку.

 
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