В Хабаровске ликвидировали нефтяное пятно на Амуре

В дальневосточной столице специалистам удалось ликвидировать образовавшееся на поверхности Амура нефтяное пятно. Однако ситуация по-прежнему вызывает опасения у сотрудников надзорных органов, экологов и общественников. «Основную массу, которую смогли огородить и накопить на водной поверхности, не закрытой льдом, уже собрали. Но почва заражена по всей береговой линии: наступаешь или копнул лопатой — а там прямо из земли нефтепродукты сочатся. Ими настолько насыщена береговая линия, что необходима рекультивация почвы. Пока её не выполняют», — объяснили корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» в пресс-службе регионального исполнительного комитета ОНФ в крае. Как писало агентство, огромное нефтяное пятно обнаружили 14 марта в районе пляжа недалеко от ТЭЦ-2. Местные жители, обеспокоенные его появлением в реке Амур, связались с представителями регионального отделения Общественного народного фронта. В Росприроднадзоре провели лабораторные исследования проб и одновременно пытались определить, на кого возложить обязанность устранить стометровое пятно. Тем временем сотрудники хабаровского центра «Экоспас» 15 марта приступили к ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в акватории Амура. Спасатели установили боновые заграждения в двух местах и откачивали с поверхности воды маслянистую субстанцию.По факту разлива нефтепродуктов возбудили административное дело.

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