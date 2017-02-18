Огонь Всемирных военных игр в Хабаровск доставили с "молодыми ветрами"

В дальневосточной столице прошла церемония передачи огня Третьих зимних Всемирных военных игр. В течение часа участники символической эстафеты передавали лампаду из рук в руки под песни группы «7Б». Коллектив стал главным хэдлайнером события.









Выбор организаторов эстафеты передачи огня пал на «7Б» неслучайно — в каждом альбоме группы есть несколько песен, посвящённых военной тематике и спорту. Для концерта в Хабаровске музыкантам пришлось попотеть — несколько раз они меняли репертуар из-за того, что координаторы не могли определиться с хронометражем их выступления.













«Песен очень много, поэтому пришлось поотбирать. Сначала нам дали нормальный тайминг, потом сократили, потом вернули нормальный. Но в итоге мы всё отобрали и уложились секунда в секунду», — рассказал лидер «7Б» Иван Демьян.









Перед сценой, где выступала группа, выстроившись в несколько рядов, стояли несколько тысяч военнослужащих. После каждой песни они благодарили музыкантов, но аплодисментов людей в погонах слышно не было — их руки были в специальных руковицах. Однако фронтмен «7Б» рассказал, что, несмотря на это, группа видела эмоции зрителей и чувствовала их энергетику.





«Мы чувствовали биение сердец каждого из них. К тому же была слышна поддержка города — зрителей, которые сидели на трибунах. Вообще была мощная энергетика в зале, и мы отдавали такую же в ответ», — признался Иван Демьян.









Исполнила группа спортивные песни. Лидер «7Б» сам занимался борьбой, дзюдо и футболом и даже получил спортивные разряды, поэтому не мог оставить за сценой «Олимпию» «VIVA!» и другие композиции.









«Даже Владимир Высоцкий пел о зарядке, о спорте. А это наш кумир, наш пример», — признался музыкант.









Однако большинство песен, прозвучавших на хабаровской сцене, были посвящены армии и истории. «Полковник», «Некрещённая луна», «Я — любовь», «Молодые ветра» — не только самые популярные произведения группы, но и одни из самых любимых композиций у военных. Об этом многие солдаты и офицеры сами признаются музыкантам.

«Я знаю, что многие люди идут на бой с нашими песнями. Бойцы на передовой слушают наши композиции. Но мы за мир. Где в военных темах есть призыв к войне? Нужно отдавать честь нашим военнослужащим, помнить ценить историю», — заявил Иван Демьян.





Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», дальневосточная столица вошла в число городов, где прошла эстафета передачи огня третьих зимних Всемирных военных игр. Церемония состоялась сегодня, 18 февраля, в «Платинум Арене». В течение двух часов лампаду с огнём из рук в руки передавали 2017 человек, в число которых вошли военнослужащие и курсанты, учащиеся детско-юношеских спортивных школ, юнармейцы и ветераны спорта.





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