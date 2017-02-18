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В пригороде Хабаровска молодой автолюбитель пешком сбежал от полиции

В пригороде Хабаровска молодой автолюбитель пешком сбежал от полиции
Его не испугали ни цепная собака, ни предупреждение о стрельбе на поражение
14 минут назад
Происшествия | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В пригороде Хабаровска в ночь на субботу, 18 февраля, прошёл полицейский рейд «Район». Под пристальным вниманием сотрудников ГИБДД оказались сёла Мирное, Тополево, Восточное и Лесное. В этих населённых пунктах количество нетрезвых водителей, по словам инспекторов, порой больше, чем в городе. Результаты рейда, в котором поучаствовал корреспондент РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», это подтверждают: пять нетрезвых автолюбителей задержали за пять часов.


 

 

К сожалению, наказать удалось не всех нарушителей. В Тополево сотрудники ГИБДД заметили, как водитель тёмного седана, завидев экипаж ДПС, резко развернулся и помчался в обратную сторону. Погоня продолжалась не долго: автолюбитель заехал в новый жилой комплекс и, выскочив из машины, перемахнул двухметровый забор. На крик инспектора «Стой, стрелять буду!» и лай сторожевой собаки, оберегающей микрорайон, молодой человек никак не отреагировал. Зато на шум вышел охранник комплекса, который только что вернулся с обхода территории.


 

 

Найти водителя Toyota Sprinter по следам на свежевыпавшем снегу практически не составило труда, однако дверь в подъезд, куда они вели, оказалась закрыта. Полицейские установили, что автомобиль принадлежит хабаровчанке, а вот выяснить личность сидевшего за рулём не удалось.


 

 

Работа сотрудников ГИБДД в зимнее время состоит не только из поимки нарушителей. Так, в жилкомплексе «Солнечный город» на глазах полицейских в кювет сполз внедорожник. Иномарку удалось вытянуть с помощью троса и отечественной «Нивы».


 

 

Такие рейды, по мнению инспекторов, на пользу идут всем. Возросшее число патрулей останавливает нетрезвых водителей от желания сесть за руль, а для самих дорожных полицейских это — как экзамен на выносливость и стрессоустойчивость: в пятницу вечером автолюбителей «со сложным характером» тоже становится гораздо больше.

 
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