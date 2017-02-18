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Хабаровские хоккеисты впервые завоевали Кубок Патриарха

Хабаровские хоккеисты впервые завоевали Кубок Патриарха
"Ерофей" выиграл турнир на Красной площади
13 минут назад
Спорт | Хабаровский край
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Фото: федерация хоккея с мячом Хабаровского края

Команда по хоккею с мячом «Ерофей», составленная из игроков 2005-2006 годов рождения, выиграла Кубок Патриарха. Турнир проходил в Москве на Красной площади, ребятам впервые в истории хабаровского бенди удалось завоевать этот трофей.

Соревнования проходили с 16 по 17 февраля. Участие в них приняли десять команд со всей России, а также дружина из Казахстана. Хабаровчане, выступающие под флагом «СКА-Нефтяника», не проиграли ни одного матча и в финале встретились с карпинским «Спутником». Дальневосточники одержали победу со счётом 4:1, однако по признанию тренера «Ерофея» это было совсем непросто: команда совсем недавно вернулась из Абакана, где заняла третье место на турнире «Плетёный мяч», а соперники специально пропустили эти состязания, чтобы поберечь силы для Кубка Патриарха.

«Они принципиально хотели увезти кубок, но мы не дали. Соперник думал, что мы будем прессинговать на середине поля, как делали это в предыдущих матчах, но мы решили схитрить, поиграть от обороны и половить соперника на контратаках. Это сработало. Но матч был напряжённый: много нарушений, удалений, однако наши ребята устояли», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» тренер команды Герман Янцен.

Наставник победителей признался, что ребята смогли остаться в игровом тонусе после игр в Абакане благодаря зональному этапу Кубка Патриарха в Хабаровске. Его провели в условиях максимально приближённых к боевым — матчи прошли на открытой площадке со специальными воротами и меньшими размерами площадки. Не сломили команду даже болезни лидеров.

«Последние годы мы занимали на Кубке Патриарха седьмые места, в этом году решили, что ситуацию нужно менять. Чтобы подготовить ребят, сдвинули сроки зонального этапа, провели его накануне Кубка, максимально повторили условия, которые были на Красной площади. Помогали все — федерация, тренеры и работники стадиона», — отметил председатель краевой федерации хоккея с мячом Олег Зиганшин.

Полузащитник Артём Гучок стал лучшим игроком турнира, а Павел Пономарёв забросил больше всего мячей. Главный приз команда получила из рук патриарха Кирилла, также награды «Ерофею» вручил главный тренер сборной России по хоккею с мячом Сергей Мяус. Впереди у подопечных Германа Янцена пятидневный отдых, после которого юные спортсмены вновь приступят к тренировкам. 

 
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