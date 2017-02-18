Огонь Всемирный военных игр немного согрел Хабаровск

Дальневосточная столица вошла в число городов, где прошла эстафета передачи огня третьих зимних Всемирных военных игр. Церемония прошла сегодня, 18 февраля, в «Платинум Арене». В течение двух часов лампаду с огнём из рук в руки передавали 2017 человек, в число которых вошли военнослужащие и курсанты, учащиеся детско-юношеских спортивных школ, юнармейцы и ветераны спорта.









Лампаду в краевую столицу доставили с Сахалина, где огонь Игр зажгли от Лопатинского маяка, многие десятилетия указывающего путь кораблям у берегов острова. В Хабаровске первой из спортсменок и представительниц ЦСКА лампаду получила легкоатлетка Светлана Клюка. Бегунья не понаслышке знает, что такое Всемирные военные игры, поскольку сама участвовала в них и становилась призёром соревнований.









«Я очень рада, что меня пригласили на это событие, потому что не все достойны участвовать в таком знаменательном дне, поэтому горжусь этим. В моём виде спорт в финал Военных игр выходили те же соперницы, с которыми я состязалась на чемпионатах Европы и мира. Это очень значимые соревнования», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» Светлана Клюка.









Однако самым первым лампаду в руки взял губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт. С него и стартовала символическая эстафета. Позже глава региона признался, что в момент передачи огня чувствовал гордость за страну и край.









«Мы уже передавали эстафету Олимпийского огня, проводили всероссийские и международные соревнования, а сегодня нам выпала высока честь — передать огонь Третьих зимних Всемирных военных игр. Мы гордимся этим, поскольку наш край оборонный, вносит вклад в создание нашей мощной армии: производим истребители, делаем патроны, военные корабли — настоящие инновационные военные продукты. Нынешнее событие — следующая страничка истории Военных игр», — заявил Вячеслав Шпорт.

Дальневосточники не останутся в стороне от предстоящих Игр — Восточный военный округ в Сочи представят четыре спортсмена: Анастасия Кравченко, Владимир Игнатов, Сергей Лячин и Никоалй Шорохов. Они посоревнуются в биатлоне, спортивном ориентировании и альпинизме.









«Сегодня эстафета также проходит в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Североморске. Этим мы показываем всему миру свою организацию, своё величие и необъятные просторы нашей великой страны», — отметил заместитель командующего 11-й Армии военно-воздушных сил противовоздушной обороны Владимир Кравченко.









После того как лампаду передели друг другу 2017 человек, почетный караул отдал огонь послу Всемирный военных игр олимпийскому призёру Игр 1996 года Георгию Цыбульникову. Известный гребец пронёс факел вдоль чаши «Платинум Арены» и теперь доставит лампаду в Москву, где 23 февраля частичка пламени из неё объединится с огнями, доставленными из других городов России.









«Эта миссия для меня была неожиданная, но очень приятная и почётная. Думаю, что мне доверили передать огонь, потому что я призёр Олимпийских игр и потому что я живу на Дальнем Востоке. К тому же я старший мичман, 20 лет отдал армии», — признался Георгий Цыбульников.





Во время длительной церемонии передачи огня на сцене выступили творческие коллективы, военный оркестр, ансамбль песни и пляски Восточного военного округа, однако главными гостями события стала рок-группа «7Б»,которая провела на сцене около часа.









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