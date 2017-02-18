Сегодня суббота, 18 февраля 2017 года, 17:30
Огонь Всемирный военных игр немного согрел Хабаровск
Огонь Всемирный военных игр немного согрел Хабаровск
Приморцы раскупают яйца, рыбу, тыкву, колбасу
Приморцы раскупают яйца, рыбу, тыкву, колбасу
Приморье уступает в дороговизне квартир только Москве и Севастополю
Приморье уступает в дороговизне квартир только Москве и Севастополю
К Sukhoi SuperJet 100 подбирается ещё один резидент
К Sukhoi SuperJet 100 подбирается ещё один резидент
Установкой системы ЭРА-ГЛОНАСС займётся приморская компания
Установкой системы ЭРА-ГЛОНАСС займётся приморская компания
Регионы:


Популярное
вчера, 19:02
На рынке приморской недвижимости царит мёртвый сезон
сегодня, 11:40
Установкой системы ЭРА-ГЛОНАСС займётся приморская компания
вчера, 23:56
Илья Митькин летит во Владивосток в сопровождении силовиков
сегодня, 09:25
Илья Митькин уже неделю не является гендиректором ХК "Адмирал"
вчера, 17:51
Игорь Чемерис: компенсации за детский отдых нужно давать нуждающимся
вчера, 17:40
В Хабаровске 102-летний горожанин чуть не взорвал многоэтажку
вчера, 18:30
Картина дня в Хабаровском крае: "день жестянщика" и рисунки "гектара"
вчера, 18:00
Жители Хабаровского края охотнее приморцев вернули долги энергетикам
сегодня, 12:15
Сегодня "Адмирал" проведёт самый важный матч чемпионата КХЛ
сегодня, 14:10
Приморье уступает в дороговизне квартир только Москве и Севастополю

Обсуждаемое
вчера, 19:02
19

На рынке приморской недвижимости царит мёртвый сезон
сегодня, 11:40
6

Установкой системы ЭРА-ГЛОНАСС займётся приморская компания
вчера, 17:51
3

Игорь Чемерис: компенсации за детский отдых нужно давать нуждающимся
сегодня, 14:10
3

Приморье уступает в дороговизне квартир только Москве и Севастополю
вчера, 23:56
2

Илья Митькин летит во Владивосток в сопровождении силовиков
сегодня, 09:25
2

Илья Митькин уже неделю не является гендиректором ХК "Адмирал"
вчера, 18:30
1

Картина дня в Хабаровском крае: "день жестянщика" и рисунки "гектара"
сегодня, 15:21
1

"Единая Россия" взяла шефство над каратистами Дальнего Востока
22 минуты назад
Спасатели Владивостока борются за живучесть "Еруслана"
10 минут назад
Огонь Всемирный военных игр немного согрел Хабаровск
Народный топ новостей

Гость
Павел Шугуров: Южно-Сахалинск динамичнее Владивостока 09.02.2017
Павел Шугуров: Южно-Сахалинск динамичнее Владивостока
Владимир Якушин: госпрограмма медицинской помощи неуклонно расширяется 06.02.2017
Владимир Якушин: госпрограмма медицинской помощи неуклонно расширяется

Актуально
Трутнев изменил механизм развития аквакультуры на Дальнем Востоке вчера, 11:35
Трутнев изменил механизм развития аквакультуры на Дальнем Востоке
"Терминал Астафьева" находит пути решения угольного вопроса в Находке вчера, 08:11
"Терминал Астафьева" находит пути решения угольного вопроса в Находке
"Советский спорт" делает ставку на регионы и эксклюзивные материалы 15.02.2017
"Советский спорт" делает ставку на регионы и эксклюзивные материалы


Опрос

Собираетесь ли вы купить автомобиль в ближайшее время?


Всего проголосовало: 515



Система Orphus

Огонь Всемирный военных игр немного согрел Хабаровск

Огонь Всемирный военных игр немного согрел Хабаровск
Лампаду в течение двух часов передавали друг другу участники символической эстафеты
10 минут назад
Общество | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: РИА "Восток-Медиа"

Дальневосточная столица вошла в число городов, где прошла эстафета передачи огня третьих зимних Всемирных военных игр. Церемония прошла сегодня, 18 февраля, в «Платинум Арене». В течение двух часов лампаду с огнём из рук в руки передавали 2017 человек, в число которых вошли военнослужащие и курсанты, учащиеся детско-юношеских спортивных школ, юнармейцы и ветераны спорта.


 

 

Лампаду в краевую столицу доставили с Сахалина, где огонь Игр зажгли от Лопатинского маяка, многие десятилетия указывающего путь кораблям у берегов острова. В Хабаровске первой из спортсменок и представительниц ЦСКА лампаду получила легкоатлетка Светлана Клюка. Бегунья не понаслышке знает, что такое Всемирные военные игры, поскольку сама участвовала в них и становилась призёром соревнований.  


 

 

«Я очень рада, что меня пригласили на это событие, потому что не все достойны участвовать в таком знаменательном дне, поэтому горжусь этим. В моём виде спорт в финал Военных игр выходили те же соперницы, с которыми я состязалась на чемпионатах Европы и мира. Это очень значимые соревнования», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» Светлана Клюка.


 

 

Однако самым первым лампаду в руки взял губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт. С него и стартовала символическая эстафета. Позже глава региона признался, что в момент передачи огня чувствовал гордость за страну и край.


 

 

«Мы уже передавали эстафету Олимпийского огня, проводили всероссийские и международные соревнования, а сегодня нам выпала высока честь — передать огонь Третьих зимних Всемирных военных игр. Мы гордимся этим, поскольку наш край оборонный, вносит вклад в создание нашей мощной армии: производим истребители, делаем патроны, военные корабли — настоящие инновационные военные продукты. Нынешнее событие — следующая страничка истории Военных игр», — заявил Вячеслав Шпорт.

 

Дальневосточники не останутся в стороне от предстоящих Игр — Восточный военный округ в Сочи представят четыре спортсмена: Анастасия Кравченко, Владимир Игнатов, Сергей Лячин и Никоалй Шорохов. Они посоревнуются в биатлоне, спортивном ориентировании и альпинизме.


 

 

«Сегодня эстафета также проходит в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Североморске. Этим мы показываем всему миру свою организацию, своё величие и необъятные просторы нашей великой страны», — отметил заместитель командующего 11-й Армии военно-воздушных сил противовоздушной обороны Владимир Кравченко.


 

 

После того как лампаду передели друг другу  2017 человек, почетный караул отдал огонь послу Всемирный военных игр олимпийскому призёру Игр 1996 года Георгию Цыбульникову.  Известный гребец пронёс факел вдоль чаши «Платинум Арены» и теперь доставит лампаду в Москву, где 23 февраля частичка пламени из неё объединится с огнями, доставленными из других городов России.


 

 

«Эта миссия для меня была неожиданная, но очень приятная и почётная. Думаю, что мне доверили передать огонь, потому что я призёр Олимпийских игр и потому что я живу на Дальнем Востоке. К тому же я старший мичман, 20 лет отдал армии», — признался Георгий Цыбульников.

 

 

Во время длительной церемонии передачи огня на сцене выступили творческие коллективы, военный оркестр, ансамбль песни и пляски Восточного военного округа, однако главными гостями события стала рок-группа «7Б»,которая провела на сцене около часа.


 

 

Больше фотографий с эстафеты смотрите в группе редакции в социальной сети «ВКонтакте».

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru