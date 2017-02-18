К Sukhoi SuperJet 100 подбирается ещё один резидент

В ближайшей перспективе на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Комсомольск» появятся производственные мощности по выпуску авиационных компонентов и систем для гражданского авиастроения. Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт обсудил такие возможности с генеральным директором ООО «ПАКС» Владимиром Изотовым, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Владимир Изотов рассказал главе региона, что предприятие является дочерней структурой ЗАО «Электромеханический завод Пегас», который специализируется на разработке и выпуске электронных и электромеханических автомобильных компонентов. Продукция поставляется на конвейеры ОАО «АвтоВАЗ», ОАО «ГАЗ» и в некоторые другие автомобильные предприятия страны. Компанию «ПАКС» учредили в 2012 году для реализации проекта производства элементов бортовой кабельной сети для авиационной техники.

«На сегодняшний день мы являемся единственным серийным поставщиком такой продукции для самолетов семейства «Сухой Суперджет – 100». Наше конструкторское бюро размещается в Москве, а производственная площадка в Костроме. Учитывая, что основной заказчик находится в городе Юности, мы приняли решение о локализации производства в Хабаровском крае», – рассказал Владимир Изотов.

По его словам, в рамках реализации проекта уже зарегистрировано ООО «ПАКС – Восток» на территории ТОСЭР «Комсомольск». В ближайшее время компания намерена подать пакет документов в АО «Корпорация развития Дальнего Востока» для получения официального статуса резидента.

«Проект имеет большое значение для авиационной промышленности края, развития её импортозамещающей составляющей, – отметил, в свою очередь, Вячеслав Шпорт. – Технологическая кооперация с крупными предприятиями, локализация производства позволит вывести авиационное производство на новый уровень, сократить издержки, создать рабочие места».

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о планах холдинга «Промышленные технологии» построить дополнительные мощности для потребностей Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Гагарина и филиала ЗАО «Гражданские самолёты Сухого».