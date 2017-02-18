Хабаровский "Амур" завершит сезон матчем против "Локомотива"

Хабаровский хоккейный клуб «Амур» сегодня завершит сезон 2016-2017 года. Заключительную игру «тигры» проведут против ярославского «Локомотива», сообщает РИА «Восток-Медиа».

Предстоящая игра начнётся в Ярославле 18 февраля в 17:00 по московскому времени, когда в Хабаровске будет полночь. Всего в истории Континентальной хоккейной лиги «Амур» встречался с «Локомотивом» 43 раза. При этом ярославская команда праздновала победу 31 раз, а хабаровская – всего 12. Восемь раз «Амур» выигрывал в основное время и по два раза в ходе овертайма и серии штрафных бросков. На счету «Локомотива» 26 побед в основное время, 2 – в дополнительное время и 3 – по буллитам.

К заключительной игре чемпионата «Амур» подошёл с 73 очками. «Тигры» занимают 12 строчку турнирной таблицы восточной конференции.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в прошлом матче «Амур» в выездном матче обыграл подмосковный «Витязь», который уже обеспечил себе место в плей-офф. «Тигры» вырвали победу в серии буллитов — 3:2. Исполняющий обязанности главного тренера хабаровского хоккейного клуба «Амур» Андрей Мартемьянов после победного матча признался, что команде помог выиграть вратарь Юха Метсола, и поблагодарил своих подопечных за интересную игру.



