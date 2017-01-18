"Волга" проиграла хабаровским "армейцам" с разницей в 10 мячей

В рамках второго этапа чемпионата России «СКА-Нефтяник» заработал ещё три победных очка. Хабаровская команда по хоккею с мячом одержала верх над ульяновской «Волгой». Как писало агентство, «кабаны» победили на домашнем льду со счётом 15:5.

















РИА «Восток-Медиа» сообщало, что подопечные Вячеслава Манкоса изначально считались фаворитом своей группы и оправдали ожидания болельщиков, заняв первое место на «Западе». «Волга» провела 20 матчей, 15 из которых выиграла. Однако второй этап ульяновцы начали не очень оптимистично — на выезде проиграли иркутской «Байкал-Энергии» со счётом 4:8. Поскольку запас очков с началом нового этапа обнулился, копилка «Волги» остаётся пустой.

















«Армейцы» же были безоговорочными лидерами «Востока» и лишь однажды проиграли красноярскому «Енисею», а также довольствовались ничьей с кемеровским «Кузбассом». За 20 матчей команда Михаила Юрьева набрала 55 очков, догнать её уже никто не смог. Второй этап хабаровчане начали с победы: на своём льду «кабаны» обыграли архангельский «Водник» со счётом 11:1, и в активе дружины с берегов Амура уже было три очка перед матчем с ульяновской командой.

















Матч стартовал на относительно низкой скорости, но на четвёртой минуте игры после перепасовок «Волга» получила право на свободный удар слева. Борьба за мяч «переехала» в центр поля, после чего у «армейцев» появилась возможность на подачу углового слева, а ещё через полминуты «СКА-Нефтяник» открыл счёт. Ворота соперника с подачи Эрика Сэфстрёма распечатал Юрий Шардаков. Дальнейшее трёхминутное противостояние, в ходе которого хозяева льда разыграли угловой справа, закончилось ответным голом. Первый мяч ульяновцев в ворота «армейцев» отправил игрок «Волги» Дмитрий Иванов — 1:1.

















Вскоре хабаровчане заработали первое удаление — за толчок соперника на 10 минут скамейку «плохишей» занял Максим Ишкельдин. Гости, играя в большинстве, создали неплохой голевой момент у ворот Виктора Яшина, но реализовать его не смогли. А вот «СКА-Нефтяник» не дремал: цифры на табло вскоре изменились в пользу хабаровской команды. Юрий Шардаков сделал передачу Артёму Бондаренко, который обыграл вратаря гостей Антона Ахмерова — 2:1 в пользу «кабанов». Игра переместилась в центр поля, и голкипер «армейцев» продемонстрировал два неплохих сэйва. После упущенных голевых моментов «Волга» попыталась перейти в контратаку вслед за «СКА-Нефтяником», но эта тактика оказалась провальной. Кристоффер Фагерстрём с помощью Павла Рязанцева забил третий мяч «армейцев» в этом матче. Ещё два сэйва вратаря «кабанов» — и Максим Ишкельдин, у которого закончилось штрафное время, «подкинул» очередной гол к счёту — 4:1.

















Игроки «Волги» решили сократить разницу на табло, и им это удалось: Владислав Кузнецов оформил первый в этом матче дубль, воспользовавшись поддержкой сначала Максима Рязанова, а затем Руслана Галяутдинова. При счёте 4:3 «армейцы» взяли небольшой тайм-аут и отправились к наставнику Михаилу Юрьеву за порцией мотивации. Заряд бодрости от тренера принёс свои плоды: «кабаны» сначала получили право на свободный удар справа, а затем Александр Антипов отправил в ворота «Волги» пятый мяч — голевой передачей пополнилась копилка Антона Шевцова.

















Закрепить успех хабаровчанам помешали защитники гостей — опасный момент у ворот ульяновцев остался нереализованным. «СКА-Нефтяник» разыграл свободный удар слева, а минутой позже «кабаны» едва не пропустили гол. Ситуацию вновь спас Виктор Яшин, а борьба за мяч ненадолго переместилась к центру поля. На 36-й минуте игры Кристоффер Фагерстрём удвоил разницу в счёте — результат 6:3 в пользу хабаровчан и дубль шведского легионера в этом матче «взорвали» трибуны болельщиков. Ещё минута — и швед оформил хет-трик с игры, не оставив вратарю «Волги» ни малейшего шанса защитить свою территорию. Цифры на табло вновь изменились — 7:3, а «армейцы» получили право на подачу углового слева, но попытка вновь прорваться к вотчине Ахмерова обернулась лишь эффектным сэйвом голкипера гостей. До конца первого тайма «Волга» несколько раз пыталась пробить защиту «кабанов», но ни один из созданных моментов не принёс результата. Команды ушли на перерыв со счётом 7:3 в пользу хозяев льда.

















Второй тайм матча открылся очередным забитым мячом хозяев льда. Дубль оформил «армеец» Максим Ишкельдин, а счёт на табло изменился на 8:3. Затем хабаровчане создали ещё один голевой момент у ворот Антона Ахмерова, но упустили его, а после того как игра перешла в центр поля, «СКА-Нефтяник» получил ещё одно удаление. На этот раз наказали Юрия Шардакова — за блокировку.

















«Волга» попыталась реализовать большинство, но «кабанам» мистическим образом помогла отбиться сама арена «Ерофей». Ворота Виктора Яшина за то время, пока голкипер готовился к атаке противника, «сбежали» влево. После просмотра видеозаписи арбитры вынесли вердикт: гол не засчитан. Ульяновцы, таким образом, впустую провели хорошую ударную комбинацию, чем не преминул воспользоваться «СКА-Нефтяник». Хабаровчане моментально организовали атаку, и на 58-й минуте игры Антон Шевцов передал ещё один «оранжевый привет» вратарю «Волги» — 9:3. После двухминутной борьбы «кабаны» разыграли подачу углового слева, а затем десятый гол «армейцев» в этом матче забил Эрик Сэфстрём. Павел Рязанцев записал на свой счёт ещё одну результативную передачу, а Юрий Шардаков тем временем вернулся на лёд после штрафной десятиминутки. Но, вновь играя в полном составе, хабаровчане умудрились пропустить четвёртый гол. Ульяновец Владислав Кузнецов оформил хет-трик.

















Попытка хоккеистов «Волги» ещё немного сократить разницу в забитых мячах закончилась неудачей благодаря сэйву голкипера «кабанов». «Армейцы» трижды атаковали зону соперника, но от очередного гола ульяновскую команду два раза спасла штанга, а затем — перекладина ворот Антона Ахмерова.

















Устав бороться с бесчувственным металлом, игроки «СКА-Нефтяника» решили пойти другим путём и убрали голкипера «Волги» с его территории. Хабаровчане толпой оттащили Ахмерова на несколько метров от ворот, и Кирилл Петровский с подачи Максима Ишкельдина пополнил 11-м по счёту мячом пустые ворота соперников. После этого гости взяли тайм-аут, а затем получили право на свободный удар справа. Двухминутное сражение за мяч обернулось ещё одним голом. На сей раз отличился Павел Рязанцев, который увеличил разрыв в счёте до 8 очков — 12:4.













Несколько взаимных контратак могли обернуться 13-м пропущенным мячом «Волги», но от «чёртовой» дюжины» ульяновскую команду вновь спасла штанга их ворот. После этого «армейцы» разыграли очередной угловой слева, а Кристоффер Фагерстрём на 79-й минуте матча записал на свой счёт покер — 13:4 с ещё одной результативной подачи Павла Рязанцева, и право на розыгрыш углового перешло к «Волге». Аналогичный ход, но с правой стороны, позволил хабаровским хоккеистам вновь создать опасный момент у ворот соперника — правда, мяч до цели не долетел. Этого промаха ульяновцы не простили.













Четвёртый забитый снаряд на счету Владислава Кузнецова незначительно улучшил положение его команды — 13:5, но «кабаны» тут же исправили ситуацию. Павел Рязанцев стал автором 14-го мяча — на этот раз с подачи Артёма Бондаренко. Фактически обеспечив себе очередную победу, «армейцы» настроились держать оборону в оставшееся время матча, но «Волга» была решительно настроена проиграть хотя бы не с разницей в 9 голов.

Желание гостей, как известно, закон: ряд контратак и отличная игра «СКА-Нефтяника» в связке увеличили разрыв до 10 мячей — 15:5. Последние три минуты матча прошли для обеих команд в вялой борьбе: «кабаны» слегка выдохлись, а ульяновцы приуныли и до финального свистка не создали ни одного голевого момента. «СКА-Нефтяник» в очередной раз победил на домашнем поле, а «Волга» уезжает из Хабаровска ни с чем.

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