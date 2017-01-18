Вин Дизель претендует на "Мировое господство" в Хабаровске

Сегодня среда, 18 января 2017 года, 21:45
"СКА-Нефтяник" добавил победу над "Волгой" в копилку домашних игр
"СКА-Нефтяник" добавил победу над "Волгой" в копилку домашних игр
Хабаровская епархия отказалась освящать к Крещению "тёплую купель"
Хабаровская епархия отказалась освящать к Крещению "тёплую купель"
Во Владивостоке водитель автобуса напал на съёмочную группу телеканала
Во Владивостоке водитель автобуса напал на съёмочную группу телеканала
Взрыв на Даниловского в Хабаровске случился не из-за бытового газа
Взрыв на Даниловского в Хабаровске случился не из-за бытового газа
Едва не умершему в Приморье тигрёнку Шерхану исполнилось 4 месяца
Едва не умершему в Приморье тигрёнку Шерхану исполнилось 4 месяца
Регионы:


Популярное
вчера, 22:02
Жительница Сахалина нашла и отдала хозяину сумку с 500 000 евро
сегодня, 11:47
В Приморье микроавтобус провалился под лёд
сегодня, 06:31
Депутат Сулеев за 2 недели должен убраться из сквера во Владивостоке
сегодня, 17:32
Во Владивостоке водитель автобуса напал на съёмочную группу телеканала
сегодня, 09:55
Директор "Адмирала" презентует проект Матча звёзд КХЛ в Уфе
вчера, 22:56
Разбитая "Волга" рассорила жильцов дома во Владивостоке
сегодня, 12:05
Названы средние цены на жильё в Приморье
сегодня, 11:41
Ледокол из Владивостока застрял во льдах, участвуя в атомном проекте
сегодня, 14:10
В Хабаровске без вести пропала учитель начальных классов
сегодня, 10:41
Четыре автомобиля стали причиной мощных пробок во Владивостоке

Обсуждаемое
сегодня, 06:31
22

Депутат Сулеев за 2 недели должен убраться из сквера во Владивостоке
сегодня, 11:47
7

В Приморье микроавтобус провалился под лёд
сегодня, 17:32
7

Во Владивостоке водитель автобуса напал на съёмочную группу телеканала
сегодня, 09:55
7

Директор "Адмирала" презентует проект Матча звёзд КХЛ в Уфе
сегодня, 19:15
4

Хабаровская епархия отказалась освящать к Крещению "тёплую купель"
сегодня, 18:31
3

В Приморье начнут ловить ещё меньше бездомных животных
сегодня, 11:01
2

"Чёрные береты" высадились на юге Приморья
сегодня, 10:35
1

В новом году хабаровчанам повысили зарплату
сегодня, 12:05
1

Названы средние цены на жильё в Приморье
сегодня, 13:50
1

Почта России внедряет электронные очереди на Дальнем Востоке
Народный топ новостей

Гость
Александр Рушкин: сфера ЖКХ на объектах Минобороны будет под контролем вчера, 18:35
Александр Рушкин: сфера ЖКХ на объектах Минобороны будет под контролем
Пётр Решетников: минувший год выдался напряжённым 15.01.2017
Пётр Решетников: минувший год выдался напряжённым


Актуально
В Приморье прибыла первая партия консервов с рыбокомбината "Островной" 16.01.2017
В Приморье прибыла первая партия консервов с рыбокомбината "Островной"
Азиатско-Тихоокеанский банк подтверждает потенциал Дальнего Востока 28.12.2016
Азиатско-Тихоокеанский банк подтверждает потенциал Дальнего Востока
"Позиция Пушкарёва": что будет после победы в арбитражных судах 16.12.2016
"Позиция Пушкарёва": что будет после победы в арбитражных судах

Опрос

Год экологии – 2017: что можно сделать в Приморье?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 397



Система Orphus

Вин Дизель претендует на "Мировое господство" в Хабаровске

Вин Дизель претендует на "Мировое господство" в Хабаровске
На экраны выходит третья часть экстремального боевика "Три икса"
5 минут назад
Культура | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: kinopoisk.ru; видео — Youtube

Когда Вин Дизель был значительно более худощавым и молодым, но уже брутальным и мускулистым лысым мужиком, он снялся в трёх боевиках, ставших культовыми и обеспечивших резвый старт карьере кинозвезды. Сага о Риддике получила два продолжения, а «Форсаж» и вовсе превратился в настоящую машину для выкачивания денег из зрителей — в этом году выходит уже восьмой фильм франшизы. Третий хит — это адреналиновый боевик «Три икса» режиссёра Роба Коэна про отчаянного экстремальщика Ксандера Кейджа, завербованного на службу ЦРУ. Картина вышла в 2002 году и, как и всякий успешный блокбастер, получила продолжение, снятое в 2005 году. Вин Дизель из-за занятости в других проектах участие в сиквеле принять не смог. Создателями было принято решение «умертвить» его героя, а на первый план вывести нового агента «Три икса».

В коммерческом плане фильм от таких кадровых перестановок потерял, и студии, равно как и поклонникам франшизы, пришлось надолго забыть о третьей части. Время от времени слухи о разработке триквела всплывали, но реальные черты проект начал обретать только тогда, когда сам Вин Дизель подключился  к процессу. И даже его персонаж Ксандер Кейдж внезапно оказался живее всех живых — на что только не пойдёт Голливуд, чтобы отбить гигантские производственные бюджеты таких проектов. Да и самому Дизелю франшиза оказалась нужна — «Риддик» в любой момент может надоесть зрителям, да и верёвочке бесконечного «Форсажа» не вечно виться.


 

 

 

«Три икса: Мировое господство» рассказывает о новых похождениях Ксандера. Кстати, в оригинале фильм так и называется — «Возвращение Ксандера Кейджа», но наши прокатчики снова решили поумничать и обозвать фильм банальным и довольно размытым «Мировым господством».


 

 

По сюжету, спустя годы агент «Три икса» возвращается из добровольного изгнания и собирает команду экстремалов для поисков секретного оружия — «Ящика Пандоры». За этим же трофеем охотятся смертельно опасные террористы.

Поставил фильм Ди Джей Карузо, не понаслышке знакомый с жанром «экшен». На его счету — «На крючке» и «Я — четвёртый». В «Мировом господстве» вместе с Вином Дизелем сыграли Донни Йен, Сэмюэл Л. Джексон, Тони Джа и другие. Эта команда воплотила в жизнь сложнейшие трюки, от которых захватит дух у всех поклонников франшизы.

Один из самых ожидаемых релизов января — российский хоррор «Невеста». Снял его Святослав Подгаевский, прогремевший и удививший всех своей «Пиковой дамой: Чёрным обрядом». Новое творение режиссёра, думается, будет не менее атмосферным и пугающим. Сюжет фильма построен на реальном культурном явлении викторианской эпохи — фотографировании мёртвых, называемом «пост мортем».


 

Главная героиня картины Настя вместе с мужем уезжает к родственникам в российскую глубинку. Семья Ивана хочет провести таинственный свадебный обряд по своим традициям, и Настю начинают пугать жуткие сны и предчувствия. Ещё страшнее ей становится, когда девушке попадается мистическая находка — шкатулка с фотографиями мёртвых людей.


 

 

В фильме сыграли Виктория Агалакова, Вячеслав Чепурченко, Игорь Хрипунов, Виктор Соловьёв и другие.

Ещё одна новинка — и снова отечественный проект. Картина «Рай» — кино фестивальное, снято нашим прославленным режиссёром Андреем Кончаловским с Юлией Высоцкой в главной роли. Чёрно-белая кинолента рассказывает историю трёх персонажей времён Второй мировой войны, чьи судьбы пересекаются.


 

 

В фильме Кончаловского русская аристократка и эмигрантка, участница французского Сопротивления Ольга встречает француза-коллаборациониста Жюля и высокопоставленного офицера СС Хельмута. Оба мужчины влюблены в русскую красавицу и по ходу развития сюжета каждый сыграет в её жизни свою роль.  

«Рай» взял «Серебряного льва» на кинофестивале в Венеции в 2016 году за лучшую режиссёрскую работу. Картина Кончаловского была также обласкана критиками и осыпана наградами на международных кинофорумах в Чикаго, Хайфе, испанском Хихоне.

Также в хабаровских кинотеатрах продолжается прокат нашумевшего мюзикла «Ла-Ла Ленд», фантастической ленты «Пассажиры», комедии «Почему он?», криминальной драмы «Закон ночи», приключенческого боевика «Кредо убийцы», исторического боевика «Викинг».

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru