Вин Дизель претендует на "Мировое господство" в Хабаровске

Когда Вин Дизель был значительно более худощавым и молодым, но уже брутальным и мускулистым лысым мужиком, он снялся в трёх боевиках, ставших культовыми и обеспечивших резвый старт карьере кинозвезды. Сага о Риддике получила два продолжения, а «Форсаж» и вовсе превратился в настоящую машину для выкачивания денег из зрителей — в этом году выходит уже восьмой фильм франшизы. Третий хит — это адреналиновый боевик «Три икса» режиссёра Роба Коэна про отчаянного экстремальщика Ксандера Кейджа, завербованного на службу ЦРУ. Картина вышла в 2002 году и, как и всякий успешный блокбастер, получила продолжение, снятое в 2005 году. Вин Дизель из-за занятости в других проектах участие в сиквеле принять не смог. Создателями было принято решение «умертвить» его героя, а на первый план вывести нового агента «Три икса».

В коммерческом плане фильм от таких кадровых перестановок потерял, и студии, равно как и поклонникам франшизы, пришлось надолго забыть о третьей части. Время от времени слухи о разработке триквела всплывали, но реальные черты проект начал обретать только тогда, когда сам Вин Дизель подключился к процессу. И даже его персонаж Ксандер Кейдж внезапно оказался живее всех живых — на что только не пойдёт Голливуд, чтобы отбить гигантские производственные бюджеты таких проектов. Да и самому Дизелю франшиза оказалась нужна — «Риддик» в любой момент может надоесть зрителям, да и верёвочке бесконечного «Форсажа» не вечно виться.













«Три икса: Мировое господство» рассказывает о новых похождениях Ксандера. Кстати, в оригинале фильм так и называется — «Возвращение Ксандера Кейджа», но наши прокатчики снова решили поумничать и обозвать фильм банальным и довольно размытым «Мировым господством».









По сюжету, спустя годы агент «Три икса» возвращается из добровольного изгнания и собирает команду экстремалов для поисков секретного оружия — «Ящика Пандоры». За этим же трофеем охотятся смертельно опасные террористы.

Поставил фильм Ди Джей Карузо, не понаслышке знакомый с жанром «экшен». На его счету — «На крючке» и «Я — четвёртый». В «Мировом господстве» вместе с Вином Дизелем сыграли Донни Йен, Сэмюэл Л. Джексон, Тони Джа и другие. Эта команда воплотила в жизнь сложнейшие трюки, от которых захватит дух у всех поклонников франшизы.

Один из самых ожидаемых релизов января — российский хоррор «Невеста». Снял его Святослав Подгаевский, прогремевший и удививший всех своей «Пиковой дамой: Чёрным обрядом». Новое творение режиссёра, думается, будет не менее атмосферным и пугающим. Сюжет фильма построен на реальном культурном явлении викторианской эпохи — фотографировании мёртвых, называемом «пост мортем».





Главная героиня картины Настя вместе с мужем уезжает к родственникам в российскую глубинку. Семья Ивана хочет провести таинственный свадебный обряд по своим традициям, и Настю начинают пугать жуткие сны и предчувствия. Ещё страшнее ей становится, когда девушке попадается мистическая находка — шкатулка с фотографиями мёртвых людей.









В фильме сыграли Виктория Агалакова, Вячеслав Чепурченко, Игорь Хрипунов, Виктор Соловьёв и другие.

Ещё одна новинка — и снова отечественный проект. Картина «Рай» — кино фестивальное, снято нашим прославленным режиссёром Андреем Кончаловским с Юлией Высоцкой в главной роли. Чёрно-белая кинолента рассказывает историю трёх персонажей времён Второй мировой войны, чьи судьбы пересекаются.









В фильме Кончаловского русская аристократка и эмигрантка, участница французского Сопротивления Ольга встречает француза-коллаборациониста Жюля и высокопоставленного офицера СС Хельмута. Оба мужчины влюблены в русскую красавицу и по ходу развития сюжета каждый сыграет в её жизни свою роль.

«Рай» взял «Серебряного льва» на кинофестивале в Венеции в 2016 году за лучшую режиссёрскую работу. Картина Кончаловского была также обласкана критиками и осыпана наградами на международных кинофорумах в Чикаго, Хайфе, испанском Хихоне.

Также в хабаровских кинотеатрах продолжается прокат нашумевшего мюзикла «Ла-Ла Ленд», фантастической ленты «Пассажиры», комедии «Почему он?», криминальной драмы «Закон ночи», приключенческого боевика «Кредо убийцы», исторического боевика «Викинг».