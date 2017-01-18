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"СКА-Нефтяник" добавил победу над "Волгой" в копилку домашних игр

"СКА-Нефтяник" добавил победу над "Волгой" в копилку домашних игр
"Кабаны" закончили матч с преимуществом в 10 мячей
полчаса назад
Спорт | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Команда по хоккею с мячом «СКА-Нефтяник» сегодня, 18 января, одержала очередную победу на домашнем льду. На этот раз «армейцы» разделались с ульяновской «Волгой» — по итогам матча Кристоффер Фагерстрём оформил покер, а счёт 15:5 принёс хабаровчанам ещё три очка во втором этапе чемпионата России.

Игра стартовала в невысоком темпе — борьба за мяч лишь на шестой минуте начального игрового отрезка принесла первый результат. «СКА-Нефтяник» распечатал ворота соперника — первый в этом матче гол с подачи Эрика Сэфстрёма забил Юрий Шардаков. Трёхминутное противостояние, в ходе которого хозяева льда разыграли угловой справа, закончилось ответным голом: мяч в ворота «армейцев» отправил игрок «Волги» Дмитрий Иванов, а счёт на табло изменился на 1:1. Не желая уступать, хабаровчане вновь атаковали: Юрий Шардаков отдал мяч Артёму Бондаренко, который обыграл вратаря гостей Антона Ахмерова, — 2:1 в пользу «кабанов». «Волга» попыталась отобрать оранжевый снаряд и перейти в контратаку, но лишь ослабила этой тактикой свою защиту: Кристоффер Фагерстрём забил третий мяч «армейцев» в этом матче, а потом Максим Ишкельдин добавил ещё один гол к счёту — 4:1.

Игроки «Волги» вскоре сократили разрыв благодаря Владиславу Кузнецову, оформившему дубль с разницей в полторы минуты — 4:3.Тренер «кабанов» Михаил Юрьев собрал своих воспитанников на тайм-аут, а после него Александр Антипов отправил в ворота «Волги» пятый мяч. На 36-й минуте игры Кристоффер Фагерстрём удвоил разницу в счёте — 6:3 в пользу хабаровчан, а затем оформил хет-трик с игры, не оставив вратарю «Волги» ни малейшего шанса защитить свою территорию. Цифры на табло вновь изменились — 7:3. С этим счётом команды ушли на перерыв.

Второй тайм матча открылся очередным забитым мячом «кабанов» — дубль оформил «армеец» Максим Ишкельдин. После удаления Юрия Шардакова «Волга» попыталась реализовать большинство, но «кабанам», судя по картине на льду, подыграла сама арена «Ерофей». Ворота Виктора Яшина «сбежали» влево, пока голкипер готовился отбить атаку ульяновцев, и арбитры вынесли вердикт: гола не было. «СКА-Нефтяник» сразу же организовал атаку. На 58-й минуте игры Антон Шевцов передал привет вратарю «Волги» — 9:3. Десятый гол «армейцев» в этом матче забил Эрик Сэфстрём, после чего хабаровчане умудрились пропустить четвёртый снаряд. «Ульяновец» Владислав Кузнецов оформил хет-трик, а счёт на табло опять изменился — 10:4. Очередное тактическое решение «кабанов» было, несомненно, оригинальным: прежде чем отправить очередной мяч в вотчину «Волги», игроки «СКА-Нефтяника» «вынесли» оттуда вратаря. В пустые ворота 11-й мяч «армейцев» забил Кирилл Петровский — снаряд ему передал Максим Ишкельдин. Раздосадованные гости взяли тайм-аут, после чего получили право на свободный удар справа. Двухминутное сражение за мяч обернулось ещё одним голом. На сей раз отличился Павел Рязанцев, который увеличил разрыв в счёте до восьми очков — 12:4.

Взаимные контратаки могли обернуться 13-м пропущенным мячом «Волги», но от «чёртовой» дюжины» ульяновскую команду спасла штанга их ворот. После этого «армейцы» разыграли очередной угловой слева, а Кристофер Фагерстрём на 79-й минуте матча записал на свой счёт покер — 13:4. Ещё несколько минут — и первый в этой игре пента-трик записан на счёт Владислава Кузнецова — 13:5. «Кабаны» тут же исправили ситуацию: Павел Рязанцев стал автором 14-го забитого мяча. Фактически обеспечив себе очередную победу, «армейцы» пытались играть исключительно в защите оставшееся время матча, но «Волга» была решительно настроена проиграть хотя бы не с разницей в 9 голов. Артём Бондаренко увеличил эту разницу до 10 мячей — 15:5. Хабаровские хоккеисты вновь победили на домашнем льду и добавили ещё три очка к своему результату в турнирной таблице.

Подробный отчёт смотрите позже на нашем сайте.

 
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