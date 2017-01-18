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Хабаровская епархия отказалась освящать к Крещению "тёплую купель"

Хабаровская епархия отказалась освящать к Крещению "тёплую купель"
Открытый бассейн будет работать для горожан в обычном режиме
сегодня, 19:15
Общество | Хабаровский край
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Фото: mr-rf.ru

Жителям дальневосточной столицы не удастся «смыть грехи» без риска замёрзнуть и простудиться. Открытый бассейн, который должен был уже завтра, 19 января, в статусе единственной в крае тёплой купели принять посетителей, будет работать в праздник Крещения в обычном режиме. Хабаровская епархия отказалась направлять священнослужителя для того, чтобы провести соответствующий ритуал в акватории.

Агентство ранее писало, что за омовение в тёплой воде администрация открытого бассейна установила цену в 300 рублей. При этом хабаровчанам разрешили посетить учреждение без медицинской справки и резиновой шапочки, которые в обычные дни являются обязательными. Руководство бассейна обсуждало, взимать ли плату с посетителей открытого бассейна на Крещение. Вчера, 17 января, в социальных сетях появилась информация о том, что погружение в иордань с тёплой водой обойдётся в 300 рублей. Одним из первых эти сведения разместил на своей странице в Facebook инвестор Сергей Донских. Эстафету подхватил и PR-специалист Александр Головко, написав об этом пост в своём аккаунте Twitter. Сегодня же появилась информация о том, что все приготовления были напрасными.

«Мы обратились в епархию по регламенту, с запросом на то, чтобы нам выделили человека, который придёт и проведёт обряд освящения. Но епархия нам не пошла навстречу. У нас проводились подготовительные мероприятия, чтобы в этот день принять большое количество людей. Мы отменили требование на шапочки и медицинские справки, пошли людям навстречу. Но так как вода не освящена, всё это теряет смысл. Бассейн будет работать в обычном режиме. В том году на Крещение у нас была освящённая вода и вход был платный. В этом году система осталась без изменений, но можно увидеть разницу — в каком состоянии год назад был сам бассейн, и в каком он сейчас. Это абсолютно разные вещи. Мы приносим извинения нашим посетителям», — озвучил в разговоре с корреспондентом РИА «Восток-Медиа» специалист по PR открытого бассейна Александр Головко.

После информации о том, что акватория станет платной тёплой купелью, редакция информационного агентства обратилась за разъяснениями в Хабаровскую епархию. В пресс-службе организации сообщили, что запрос от руководства открытого бассейна действительно был.

«Как сообщил в епархиальное управление настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского иерей Василий Диденко, представители бассейна обратились к нему с просьбой освятить его (бассейн — прим. ред.) после проведённой реконструкции», — рассказала корреспонденту пресс-секретарь Хабаровской епархии Анастасия Пенькова.

Представитель пресс-службы также добавила, что митрополит Хабаровский и Приамурский Владимир не одобряет, когда ритуалы освящения проводят над бассейнами. Возможно, это и стало причиной отказа провести обряд над «тёплой купелью».

 
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Комментарии
  • гест  (час назад)

    а в бассейне можно не проводить это мракобессие. . .

  • Вадим  (10 минут назад)

    Мракобесие и средневековье. Живём в 21 веке.



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