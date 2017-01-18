В Хабаровске ищут претендентов на звание "Почётного гражданина"

Администрация краевой столицы начала принимать документы на выдвижение кандидатов для получения звания «Почётный гражданин города Хабаровска». Заявки принимают до 1 марта в муниципалитете.

Звание присваивают персонально в знак признания особо выдающихся заслуг перед городом, поощрения личной деятельности на пользу Хабаровску. В 2016 году в порядок выдвижения кандидатов внесли изменения. Так, предлагать соискателя могут не три, а семь организаций. По информации пресс-службы администрации города, у человека, претендующего на звание, не должно быть судимостей, а также задолженности по налогам и сборам.

В прошлом году «Почётным гражданином Хабаровска» стал председатель общественной организации «Даманцы» Александр Князев. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», кроме него на получение звания претендовали генеральный директор ООО «Издательский дом «Гранд Экспресс», член правления Дальневосточного объединения промышленников и предпринимателей Станислав Глухов, учредитель благотворительной общественной организации «Открытое сердце» Сергей Номанюк и митрополит Хабаровский и Приамурский Игнатий. Однако священнослужитель незадолго до выборов заявил о самоотводе и исключении из списка претендентов.

Также агентство писало, что на нескольких интернет-ресурсах, где проходило открытое голосование жителей краевого центра за знаковых персон, хабаровчанин Игорь Антоненко зафиксировал внезапный рост голосов от ботов за кандидатуру Александра Князева. Атаке подверглись сайты мэрии Хабаровска и трёх информационных агентств: «Амурмедиа», «Открытый город» и «Восток-Медиа». Несмотря на то, что портал РИА «Восток-Медиа» всё же не устоял перед наплывом фэйковых избирателей, на этом сайте зафиксировали самую низкую накрутку — около трёх тысяч голосов, в то время как на других ресурсах эта цифра доходила до десяти тысяч. Одновременно с ростом числа голосов у Князева, с «Открытого города» исчезли около 15 тысяч откликов, отданных за Сергея Номанюка.